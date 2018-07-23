英國首隻騾子參戰馬術比賽奪冠

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旺報

騾子長期以來不如馬的故事要改寫了。英國的馬術比賽中馬場馬術（大陸稱盛裝舞步）本月起承認騾子參賽資格，來自愛爾蘭的騾子「華萊士大帝」（Wallace The Great）被認可後，立即在比賽場上一戰成名，擊敗同場8匹名馬奪冠，證明騾子除了搬重物外，仍有其他技能，表演上來不會比馬差。

11歲的「華萊士大帝」早年被人遺棄，當牠在愛爾蘭一條鄉村閒逛時，獲動物團體「騾子庇護所」在愛爾蘭鄉村救下，並交由麥克萊恩（Christie Mclean）照顧。一人一騾相處良好，在過去的6個月一同受訓，亦開始發掘出「華萊士大帝」馬場馬術的才能。

不過，「華萊士大帝」因為半馬半驢的「身分」，多次被官方拒之門外，未能獲得參賽資格。可幸的是，麥克萊恩未放棄，決定要爭取騾子的權利，要求公平等待。最終，官方在7月表示，為了證明馬場馬術的包容性和多樣性，以及令更多人接受這項運動，故此准許騾子參賽。

「華萊士大帝」其後在格洛斯特郡一間俱樂部參賽，首次上陣便擊敗另外8匹對手奪冠。麥克萊恩表示，只是想和「華萊士大帝」盡全力創造最好的成績，結果證明騾的能力是如馬一樣的，本次比賽是雙重成就，創造了「騾界」及英國馬場馬術的歷史，是一個里程碑。

(旺報 )

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