新北》蘇貞昌秀撩妹金句 靠漁人碼頭「釣到你的心」

2018年07月23日 14:10 中時 徐養齡

再戰新北市的蘇貞昌（中）23日為竹竹苗首長參選人組成「貞堅定方向」、「會做事」連線。（徐養齡攝）

再戰新北市的蘇貞昌23日啟動輔選列車，首站駛抵新竹市，與市長林智堅、新竹縣鄭朝方、苗栗徐定禎組成「貞堅定方向」、「會做事」連線，拿出當年漁人碼頭政績，要「釣到選民的心」。

蘇貞昌風塵僕僕造訪林智堅主辦的新竹300博覽會，會後為林智堅、鄭朝方、徐定禎別上「會做事」徽章，期許年底4縣市全壘打，他特別以林智堅翻轉新竹市為例，「選對了人會做事，就可以改變一座城市」，4縣市一起連線做事「衝衝衝」。

近來蘇貞昌與侯友宜互打政績牌，蘇貞昌有備而來，模仿時下流行的撩妹告白金句，改成「政績告白錄」，指他看到林智堅將原本髒亂的南寮漁港改造成亮眼的漁人碼頭，想起當年他在台北縣建起漁人碼頭，「就是要釣起你的心！」

林智堅說，蘇貞昌是他市政工作上的前輩，他剛上任就到新北市向蘇請益，蘇鼓勵他要推動更好的公共建設，給市民更好的生活，4年來也印證「政績就是選擇市長的最好標準」，幸福城市連續2年第1，近期更獲12項國家卓越建設獎及國土建設特別貢獻獎。

鄭朝方則拿出自己親手準備的「民進黨特調香水電火球」，送給蘇貞昌及竹苗參選人。他說，每瓶香水的香味各不相同，象徵台灣閩南、客家、新住民及1949年後的外省第二代，他藉由花草香氣分別製作代表性香水，裝在電火球造型瓶子，一起共同向前「衝」。

徐定禎雖在苗栗政壇扎根，但其實他是新竹高中畢業校友，看到新竹市的改變，他也於有榮焉，期盼未來苗栗縣也能有一樣的改變。

(中時 )

鄭朝方親手準備「民進黨特調香水電火球」，送給蘇貞昌及竹苗參選人。（徐養齡攝）