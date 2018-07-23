中油綠巨龍創造夏令營與10校國小學童攜手開營

中油煉製事業部執行長陳耀泉化身為「綠魔法校長」，與首度亮相的學童大玩偶綠巨龍一同進行開營儀式(中油提供）

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中油第六屆「綠巨龍創造夏令營」今於高雄煉製事業部宏南訓練中心開營（中油提供）

中油第六屆「綠巨龍創造夏令營」今（23）日於高雄煉製事業部宏南訓練中心開營，綠巨龍人偶首度亮相陪同「綠魔法校長」與楠陽、楠梓、右昌、莒光、油廠、後勁、甲圍、大寮、永芳及港和等10所國小近400名學童同樂，鼓勵學童透過營隊豐富精彩的活動，成為下一代能源小尖兵。

中油表示，推廣能源教育，102年起開辦「綠巨龍創造夏令營」，招募並培訓大專青年走進鄰里，帶領學童了解能源可貴，共同實踐綠生活。5年來，共培訓來自全國920位大專青年擔任輔導員，有近18,000人次的國小學童參與夏令營活動。

中油綠巨龍創造夏令營即日起至8月16日止共分4梯次辦理，每梯次為期4天，以「創造想像」、「綠色能源」、「弱勢關懷」及「媒體識讀」等四大議題做為夏令營課程主軸，帶領全台51所國小、約3,800位學童認識並落實綠能教育觀念，培育下一代能源小尖兵。

中油指出，煉製事業部執行長陳耀泉化身為「綠魔法校長」，與首度亮相的學童大玩偶綠巨龍一同進行開營儀式，全場拋接特製的大球，象徵能源教育一棒接一棒。今年綠巨龍創造夏令營活動課程包括大地遊戲、動手做科學及小小公民法庭等，並帶領學童進行創客（maker）挑戰─製作「廢材機器人」，內容豐富精彩，帶領學童歡度暑假。

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