史上最大退休潮！政大教授預言：勞保基金10年內破產

學者預估：勞保基金116年將負債2051億元。(圖／年金改革委員會)

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中時電子報
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根據聯合國預估，2100年全球人口將增加至112億，而未來10年內，全球65歲的人口數量更將激增38％，台灣也在今年4月正式邁入高齡社會，將迎接史上最大的退休潮來臨，國人的退休最該擔心什麼?由台灣人壽攜手《康健》發表「健康退休大調查」結果為:經濟問題。

●學者：勞保基金116年負債2051億元

政大風險與保險學系特聘教授黃泓智指出，目前勞保年金給付而偏高，但勞保基金的財源已明顯不足，再不改革，他預估勞保基金將在10年內，即116年將基金餘額用磬，當年度將開始出現高達2051億元的負債，且負債金額隨著年度加速遞增，若累積到民國153年，勞保負債金額將高達45兆元。

他同時認為， 軍公教雖經這一次的年金改革，雖然財務狀況已大幅改善，但未來還是有財務破產的危機，仍有改革的需要。

換句話說，不論勞工、公職人員，未來想依賴政府退休金者渡過晚年者，將面臨退休金嚴重縮水甚或破產危機。

●七成國人財務能力撐不到終老

但國人退休後的主要經濟來源靠就是靠自己儲蓄和退休金，這項調查顯示， 40世代靠自己儲蓄和退休金達67.2％， 50世代近六成，60世代降至五成六，而70世代不到五成，而靠子女的奉養近六成。但對子女奉養金額的期待，這項調查，父母的預期值為每月16,449元，但子女能提供的金額為每月13,957元出現明顯的落差。也就是，退休金明顯縮水，但子女奉養金額又不足，面對人類餘命不斷的延長，但僅三成國人自信財力可以自足到國人的平均壽命80歲，七成自認財務僅可撐到72.5歲。為免於淪為下流老人，財務自由成為快樂退休最基本的要求條件。

●世代理財大不同，40保險、50金融商品、60、70定存

根據這項調查顯示，僅4成國人有做投資規劃，且隨著年齡增長而下降，顯示有高比例的退休族，不管在退休前後，根本就「不理財」。

這項調查顯示，在4成有投資規劃者中，40世代偏愛保險、50世代偏愛金融商品、60、70世代則愛定存。在保險方面，年金險與儲蓄型保險最受青睞。台灣人壽總經理莊中慶表示，這顯示越年輕者越有提早規劃保險的觀念，他提醒別忽略醫療險的重要性，隨年齡增長更顯重要。

唯有經濟有支持、生活不寂寞、健康要活躍，提早備妥保障，才是照顧好自己的不二法門，莊中慶說，尤其是40至50歲的中壯年世代，要將退休準備時間點提早，變老也變好。

黃泓智更提醒，未來國人面臨的養老期及空巢期將比預期中還久，每個人都應具備完善的退休準備意識與策略，建議可以利用增加自提退休準備金及商業保險來因應未來醫療和長期照護需求費用的增加，不致因準備金不足而導致老年生活出問題。

(中時電子報)

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文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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