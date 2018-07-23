人頭公司年開不實發票近4億　她幫34家公司逃漏稅

友善列印
中時

48歲陳姓女子是3家公司的實際負責人，由陳姓等5人先後擔任公司人頭負責人，每個月支付人頭負責人5萬元至3萬元，3家公司自104年起1年內開立不實發票總額近4億9千萬元，協助34家業者逃漏稅金共計2千400多萬元，台中地檢依法起訴陳女及人頭等9人。

起訴書指出，陳女是三合等3家公司的實際負責人，與李姓、徐姓及吳姓男子等人，找陳男及羅女等5人自103年2月起至105年4月間先後擔任3家公司的人頭負責人，自104年9月起至105年10月間，共開立近4億9千萬元的不實發票，協助34家公司共逃漏稅2448萬餘元的稅金。

陳女坦承是3家公司的負責人，否認犯行並指稱她的公司在104年下半年狀況不是很好，因管銷費用很大，醫美都沒賺錢，要找金主投資也未果，本來要結束公司，後來，變更公司負責人，並將公司相關的發票及發票章交出，就沒有過問，每個月支付人頭負責人5萬元至3萬元不等。

案經財政部中區國稅局告發偵辦，台中地檢署追查3家公司員工及相關公司的傳票、營業稅稅籍資料發現，陳女的公司營業項目為保健食品及化妝品批發，而與其交易公司有的是經營電子器材、建材或裝潢工程，進項來源及銷項去路異常，交易顯有疑慮。台中地檢署今天依違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪起訴陳女等9人。

(中時 )

慘不忍睹！惡繼母熱水燙小兄妹 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。