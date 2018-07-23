人頭公司年開不實發票近4億　她幫34家公司逃漏稅

2018年07月23日 14:25 中時 陳淑芬

48歲陳姓女子是3家公司的實際負責人，由陳姓等5人先後擔任公司人頭負責人，每個月支付人頭負責人5萬元至3萬元，3家公司自104年起1年內開立不實發票總額近4億9千萬元，協助34家業者逃漏稅金共計2千400多萬元，台中地檢依法起訴陳女及人頭等9人。

起訴書指出，陳女是三合等3家公司的實際負責人，與李姓、徐姓及吳姓男子等人，找陳男及羅女等5人自103年2月起至105年4月間先後擔任3家公司的人頭負責人，自104年9月起至105年10月間，共開立近4億9千萬元的不實發票，協助34家公司共逃漏稅2448萬餘元的稅金。

陳女坦承是3家公司的負責人，否認犯行並指稱她的公司在104年下半年狀況不是很好，因管銷費用很大，醫美都沒賺錢，要找金主投資也未果，本來要結束公司，後來，變更公司負責人，並將公司相關的發票及發票章交出，就沒有過問，每個月支付人頭負責人5萬元至3萬元不等。

案經財政部中區國稅局告發偵辦，台中地檢署追查3家公司員工及相關公司的傳票、營業稅稅籍資料發現，陳女的公司營業項目為保健食品及化妝品批發，而與其交易公司有的是經營電子器材、建材或裝潢工程，進項來源及銷項去路異常，交易顯有疑慮。台中地檢署今天依違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪起訴陳女等9人。

(中時 )