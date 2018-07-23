7間月老廟配7間飯店 台南「七夕愛情年華」啟動飯店約會季

台南市代理市長李孟諺到各家飯店的甜點攤位前了解業者推出的甜點特色與活動。（程炳璋攝）

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台南晶英酒店推出的情人節月老甜點。（程炳璋攝）
香格里拉酒店推出的月老甜點布朗尼裹上玫瑰紅顏色糖粉，相當搶眼。（程炳璋攝）

有多久沒在飯店約會?台南市文化局今年的《七夕愛情嘉年華》找來7間月老廟搭配7間飯店，每間都推出月老加持過的甜點，其中3間飯店舉辦男女配對聯誼活動，為台南市7、8月帶來浪漫的「飯店約會季」。

台南市《七夕愛情嘉年華》規模越辦越大，今年又有新飯店加入七夕活動行列，文化局以一家飯店搭配一家月老廟的方式，讓業者自行找廟合作，搭配各項餐點與活動，聯手打造東方情人節的浪漫氣氛。

今年香格里拉台南遠東國際大飯店搭配大觀音亭月老、大億麗緻酒店搭配祀典武廟月老、台南晶英酒店搭配祀典大天后宮月老、台糖長榮酒店搭配南鯤鯓代天府月老、大員皇冠假日酒店搭配鹿耳門聖母廟月老、台南老爺行旅搭配鹿耳門天后宮月老、台南夏都城旅安平館搭配重慶寺月老。

每個組合都依據月老特色與主廚專長，推出月老甜點下午茶，讓情人到飯店約會。

去年七夕愛情嘉年華推出後，台南富信飯店與大天后宮推出的配對聯誼活動大受好評，今年有大億、長榮、晶英3家飯店跟進舉辦單身聯誼活動，其中晶英酒店的百人單身聯誼已近額滿，長榮酒店舉辦復古的情人抽鑰匙騎車逛月老廟活動，大億麗緻酒店則讓單身男女一起體驗手做甜點。

台南市《七夕愛情嘉年華》甜點約會系列即日啟動，多家飯店23日先擺盤在大員皇冠酒店聯合宣傳，形同各家飯店甜點主廚大比拼。

台南市代理市長李孟諺到場了解各家飯店推出的特色甜點與活動，今年每家飯店搭配一部月老計程車，車內有月老相關布置，司機能夠全程外語導覽，讓國外情人也能體驗東方情人節的氣氛。

(中時 )

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