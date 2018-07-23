如何讓手機電池超給力 他傳授十大絕招

外媒《MashableAsia》提供十個手機省電訣竅，只要檢查更新手機設定中的幾個項目，就可省去不必要的電力消耗，延長電池的使用時間。(資料照片／黃慧雯攝)

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中時電子報

現人手一機，也會因手機電池不給力，而使用行動電源，或隨時找插座充電，根據外媒《MashableAsia》提供的十個手機省電訣竅，包括找出及關掉吃掉大部份電力的app、開啟省電模式等，只要檢查更新手機設定中的幾個項目，可省電力消耗，延長電池使用時間。

《聯合新聞網》今引用外媒《MashableAsia》，提供的十個手機省電訣竅，如下:

1.找出吃掉大部份電力的app：從手機設定裡查看哪些app的耗電量最兇，又是不太常用的，可考慮予以刪除，至於用電兇又常需要的app，可在電池快沒電時，先關閉它們，延長電力使用。

2.開啟省電模式：手機快要沒電時，或是想要將手機的電力維持的久一點時，可打開省電模式，讓背景運作中的app，及自動下載更新暫停。

3.調整手機鎖定的時間：想要節省一些無謂的電力消耗，可以將自動鎖定的時間調整得短一些。

4.關閉定位功能：有些app即使你沒在使用它，也會持續追蹤你的位置，這其實相當耗電，檢視每個app是否都需要開啟定位功能，沒有需要的快關閉。

5.將email的更新方式設為「擷取」：「推播」是時時檢查是否有新的email，「擷取」則是每15分鐘檢查一次。選擇「擷取」會比較省電。

6.打開「螢幕亮度自動調整」功能：打開「螢幕亮度自動調整」，手機就能適時的調整螢幕亮度，省去不必要的電力消耗。

7.盡量在wifi環境中使用網路：在有wifi的環境中還是建議選擇使用wifi連線，比較能夠節省手機電力。

8.關掉背景自動更新：只要關閉這項功能，或是選擇僅在wifi環境下才進行自動更新，就可以省去不少電力。

9.沒有網路訊號時，開啟飛航模式：手機在接收不到網路訊號時，會一直嘗試尋找訊號進行連線。當所在區域短期間內接放不到網路訊號時，開啟飛航模式可以避免手機電力無謂的消耗。

10. 手機和電腦連線時，確保電腦在開機狀態：當你的手機連到關機或休眠中的電腦時，不但無法幫它充電，還可能加速電力流失。想要連上電腦幫手機充電時，記得留意一下電腦是否開機了。

(中時電子報)

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