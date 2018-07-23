任容萱和陳曉東合作 車禍戲「差一公分」被鋼筋貫穿

2018年07月23日 15:05 中時 徐桐炘

任容萱演出老師調查離奇命案。（牽猴子整合行銷）

由陳曉東、任容萱、周孝安主演，新銳導演鍾維恆執導的《奪命劫》，是以恐怖驚悚的戲劇元素為基底，加上逼真的特效和特殊化妝，打造融合了《絕命終結站》、《死亡筆記本》風格，將讓觀眾大開眼界。日前更收到了入選第42屆蒙特婁世界電影節主要競賽單元的好消息。女主角任容萱在得知之後也開心地說：「可以讓國外的觀眾看到《奪命劫》真是太開心了，也不枉費劇組所有人的專業和辛苦，我們拍了一部真的是相當不容易的作品！」

任容萱也特別分享了拍攝《奪命劫》的甘苦：「《奪命劫》有許多驚人的特效和恐怖的特殊化妝，其實在拍攝時，我有時候是面對綠幕來演出或者做出驚恐的反應，第一次挑戰這樣的戲，真的蠻不容易的。而且片中許多驚險的鏡頭，像有一幕是我差點就要被鋼筋刺穿的車禍鏡頭，真的是超恐怖的，雖然有精密計算過不會被刺到，但是鋼筋穿過車窗爆裂出來的時間我還是很難預期到，所以真的會嚇到！不過身邊的工作人員還是讓我很有安全感，但相信到時候觀眾一定會驚呼出來！」

該片描述由任容萱飾演的新任教師沈靈，在剛抵達任職的高中時，就傳來有學生意外死亡的消息。在到職第一天的下班路上，更現場目睹了校長意外喪命，此後校園內更是接二連三發生了看似意外的離奇命案。沈靈和由周孝安飾演的學長，共同調查時發現意外喪命的每個人，在死前手機都收到了神秘訊息。沈靈越調查越發現，這些意外原來都不單純，而且越接近真相，死神的腳步似乎也離自己越來越近...。

(中時 )