潑酒、對天花板噴檳榔汁 屁孩大鬧KTV惹眾怒

2018年07月23日 15:00 中時 許家寧

一群年輕人在KTV包廂狂歡過後，滿地衛生紙、酒水和垃圾，行徑相當誇張。（許家寧翻攝）

廁所滿是衛生紙嘔吐物，相當噁心。（許家寧翻攝）

花蓮市一群年輕男女，今(23日)凌晨為好友慶生，相約在好樂迪KTV開包廂歡唱，玩得太嗨，不但將衛生紙撕滿整個包廂，還比賽朝天花板吐檳榔汁，酒水、嘔吐物灑滿地，一陣肆虐後才盡興而去，同行友人還將過程PO網上網，引來網友撻伐，業者強調會依規定向破壞民眾求償。

有人拍下過程將「大鬧好樂迪」行徑PO網，還標註這下花蓮好樂迪打掃人員知道是誰幹的了嗎？網友好奇問「這有甚麼好玩的，無聊透頂。」、「為什麼花蓮越來越多這種低能兒。」、「拜託趕快開學 不然低能兒一堆吃藥吃成這樣真的很可憐。」

業者指出，今晨約20多人訂包廂歡唱慶生，直到凌晨3時許離去，打掃人員一進包廂見狀整個傻眼，除滿地全是衛生紙外，天花板、牆壁、廁所及電視螢幕都是檳榔汁及酒水，耗費2小時清理後，剩下的地毯、牆面必須委託專業清潔公司清理後才能重新開放。

蕭姓副店長說，常有人玩過頭弄髒包廂，不過玩得這麼誇張倒是很罕見，就連清潔人員看了都傻眼，店家當下有留對方連絡方式，並告知會依規定提出求償，不過這群人只是笑一笑後就離去，目前尚未報警，相關損失部分，將先循管道進行求償。

(中時 )