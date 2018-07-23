MLB》洋基還不補強？接下來7戰是關鍵

2018年07月23日 15:02 中時電子報 盧品青

洋基前日驚險將跨聯盟的「地鐵大戰」扳成1比1，不過第3戰卻因下雨改期，必須留到8月中再一決勝負。洋基很高興，畢竟先發投手短缺，補強遲遲未到，現在正是他們最脆弱的時刻。

洋基總教練波恩(Aaron Boone)說：「這場比賽不好打，大都會先發投手是狄葛朗(Jacob deGrom)。」前一戰終結者查普曼(Aroldis Chapman)大為失常，紅襪又節節勝利，洋基近況嚴峻。他們的補強還不來嗎？

問題在於洋基隊一直肖想的老虎隊投手傅莫爾(Michael Fulmer)受傷了，另一個人選紅雀隊馬丁尼茲(Carlos Martinez)也身體不適進入傷兵名單，搞得洋基總管凱許曼(Brian Cashman)也沒轍了，現在大約也只能等。

凱許曼說：「現在有一些球隊還沒放棄希望，接下來的這7場比賽是關鍵，如果他們打不好就可能會出清一些球員，我們必須做好準備。」也就是在7月底的非讓渡交易大限之前，期盼有好投手從天上掉下來。

這並非不可能的事，巨人左投龐加納(Madison Bumgarner)合約快到了，他擁有影響分區版圖的戰力，隨著巨人坐上國西龍頭的希望愈來愈小，龐加納被賣的機率也愈來愈高。同區的響尾蛇如果被道奇甩開，也有可能想要交易。國民隊在國東的戰況亦不樂觀。

戰績比馬林魚還差的大都會正打算賣掉幾位先發，王牌投手狄葛朗、「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)、「輪哥」惠勒(Zack Wheeler)都是人選。

換言之，如果這些球隊打不好，願意賣掉主力先發，加上紅襪沒有來搶人，洋基就可以補到人了。《紐約郵報》認為，這種好事不會天天有，「但抱持一點希望總不是壞事。」

(中時電子報)