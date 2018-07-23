嫌花博？林佳龍：愛嫌的人就是在嫌咱台中人

2018年07月23日 15:15 中時 盧金足

台中市長林佳龍23日反問常批評花博的人，「軟埤溪整治到可以划龍舟，你還在嫌什麼？」（盧金足翻攝）

國民黨籍台中市議員楊正中（左起）、李中、顏莉敏等人強調，議員有憑有據的理性監督，目的是希望市府在開幕前解決問題及缺漏。（盧金足攝）

台中市長林佳龍23日在市政會議表示，辦花博是台中大喜事，有些人整天罵，「愛嫌的人就是在嫌咱台中人」，花博展區特色漸呈現，「軟埤溪都可以划龍舟，你還在嫌什麼？」對此，台中市議會國民黨團強調，市議員代表市民監督，要求市府如期如質完成，市府若做不好那才是讓台中人丟臉。

「批評花博就是在批評我們台中人！」林佳龍今天在市政會議說，市府是「進步的台中、認真的團隊」，有些人整天罵花博，且偏離事實，「軟埤溪可以划龍舟，你在嫌什麼？」后里園區展現「機械花」傳達人機互動及機械美學，你還在嫌什麼？

林佳龍表示，台中花博年底將登場，各種展區將進入布展程度，很多展區特色呈現出來，「美好的事正悄悄發生中」，不只他之前就走遍全市625里宣傳花博，現在工商社團、農會、宗教團體都加入宣傳。

台中市府號召志工，質量俱佳，每個人都是花博的第一線花博大使，林佳龍說，很多志工看到花博建設，都發出「哇！那麼水！」「哦！令人驚艷！」的稱讚，台中市府培訓志工，歡迎遊客來台中看花博，不只有接待這麼簡單，而是還要進一步了解遊客的需求媒合。

林佳龍強調，志工是各展館的介面，也是高難度的整合，要團結變成營運單位，是各局處的大挑戰，不要小看磨合的過程，9月1日花博進入新階段開始策展，林佳龍要求抓緊時間，凝聚向心力與光榮感。

對此，台中市議會國民黨團表示，議員監督市府行政天經地義，花博特別預算86億7500萬台中市議會一毛未刪，無非希望能夠讓花博辦得有聲有色。

國民黨籍市議員李中、楊正中、顏莉敏等人反嗆林佳龍「嫌你亂來！」強調議員有憑有據的理性監督，目的是希望市府在開幕前解決問題及缺漏，讓民眾參觀體驗時能讚嘆確有花卉博覽之實，林佳龍用嫌罵之說無視改善機會。

(中時 )