美前防長來台演講 政府閉門不公開故弄玄虛

2018年07月23日 15:21 旺報 張國威

由外交部委託國內智庫所舉辦之「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」活動將於24日登場，今年專題演講貴賓是美國前國防部長卡特，但全程不對外公開。中華戰略學會研究員張競受訪時表示，此種方式極不適當，恐將弄巧成拙引人物議。

張競指出，像凱達格蘭論壇此等拐彎抹角以學術活動包裝之外交活動，確實是我國面對國際困境不得不採取之對策，多年來不論藍綠執政，以高調或低調加以運作，確實產生相當程度之效用，讓我對外活動能夠保有特定聯絡與溝通管道。

但是今年在安排貴賓演講時，卻採取閉門方式；張競認為，若是對比當前政府自詡為最會溝通政府來說，更是顯得突兀極不搭調。尤有甚者是採種閉門演講模式，在同類國際學術活動中亦非常態，如此故弄玄虛，是否有可能弄巧成拙？實在令人憂慮。

張競首先強調，就該論壇蒞會參加與演講貴賓來說，卡特並非史無前例之高階人士，去年尚有美國前副總統錢尼與蔡英文總統同臺，因此就位階以及參與決策程度相比來看，實在看不出卡特有任何秘密演講理由。

其次張競就卡特目前身份分析，指出不論其所說內容如何，都必然是個人見解與詮釋，絕無可能代表宣示官方政策，而且此等論壇亦非適當場合。若是要為特定人士擔任密使傳話，更是要嚴密管控對話對象，運用公開演講絕對是搞錯場所。

張競亦提出，我與美國外交溝通管道向來順暢，政府高層與美方外交官員向來互動頻密，美方若要溝通協調，亦不必假手退職政務官員，刻意閉門演講，不是更讓人猜疑臺北與華盛頓溝通不良，才會擡出此等戲碼？

張競最後質問，卡特閉門演說後，難道媒體會毫不關切其所表達觀點，坐視其發表演說而不報導？但若主辦單位希望媒體報導，但又不對外公開，媒體會任由操弄，根據主辦機構所提供資料來發稿嗎？

張競提醒，在臺灣此種言論公開決策透明的社會環境下，假若沒有合理具體理由，要刻意去封鎖資訊或操弄媒體，必然是無法被社會所接受。尤其是以學術活動名義加以包裝議事之研討論壇，更是不宜安排此種秘密演講議程。

而且本項論壇活動係接受政府補助，依據政府行政資訊公開基本原則，豈不恰好會衝撞此種產生差別待遇之議事安排？政府施政必須能夠經得起社會檢視，顯然運用公務資源，進行任何故弄玄虛之政治操弄，都將會嚴重啟人疑竇。

張競呼籲，特別是目前兩岸互動管道失效，北京對臺北政策猜疑早就極為嚴重，此時再刻意封鎖詢息，此舉豈不存心火上加油，讓兩岸關係死結更緊而難以打開。在權衡各項因素僅有百害而無一利時，這場秘密演說戲碼還能安心演下去嗎？

(旺報 )