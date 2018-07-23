日夜顛倒 36歲女罹下頜腺惡性腫瘤

澄清醫院放射腫瘤科主治醫師羅元禎表示，下頷腺惡性腫瘤手術切除後的光子刀治療，是患者唯一的生機。（馮惠宜翻攝）

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羅元禎以病患腫瘤術後為中心，設定6公分×6公分×6公分的狙擊範圍，進行每周五至六次療程。（馮惠宜翻攝）

一位經營網路銷售的36歲女性作息經常日夜顛倒，發現左腮下方有一顆小小硬塊而未加理會，半年後越長越大就醫，確診是下頷腺惡性腫瘤。澄清醫院放射腫瘤科醫師羅元禎表示，此類惡性腫瘤容易沿著附近神經到處侵犯，化療無效，手術切除後的光子刀治療，是患者唯一的生機。

病患就醫時表示，原以為是深埋皮下的痘痘，塗抹消痘藥膏一陣子仍未消失，半年下來硬塊竟長大還會痛；而經開刀切除約3公分×2公分×2公分的腫塊，將腫塊組織做切片病理化驗，證實是下頷腺惡性腫瘤，是一種腺樣囊性癌，也是唾液腺腫瘤中相對罕見且易復發的疾病。

羅元禎表示，腺樣囊性癌腫瘤細胞會順著腫瘤四周的綿密神經路徑四處流竄轉移，而這種侵犯神經的腫瘤對於化療反應不佳又無可奈何，術後只能選擇光子刀的放射輔助治療，手術、化療、放射是對付惡性腫瘤的三招，用了一招，一招無效，第三招的光子刀出鞘，是唯一的方法。

該患者的下頷腺惡性腫瘤已「吃」到附近神經，復發風險較高。羅元禎表示，接受快活光子刀治療的範圍是由電腦精密算出，以腫瘤術後為中心，設定6公分×6公分×6公分的狙擊範圍，進行每周五至六次療程，完成下頷腺惡性腫瘤手術切除後的預防性復發的輔助治療，快活光子刀採用弧形治療方式，相較於傳統放射線治療可以顯著降低如口乾，口腔黏膜發炎疼痛的副作用。

羅元禎說，下頷腺腺樣囊性癌的致病原因，目前還不是很清楚，可能與基因突變有關，雖然少見，但是惡性比例較高，手術切除時為了避免神經損傷，常常無法完整切除腫瘤，這時候就要靠放射線治療做輔助，彌補手術之不足。

(中時 )

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