全台最亂火車站「微整」後更慘？小黃進得去出不來

全台最亂火車站「微整」後更慘？小黃進得去出不來。(翻攝自YouTube)

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中時電子報
/ 綜合報導
全台最亂火車站「微整」後更慘？小黃進得去出不來。(取自YouTube)

被網友票選為「全台最亂」的中壢火車站，周遭交通亂象橫生，市府交通局5月起執行「微整形」計畫，利用既有道路讓機車、汽車、計程車及公車分區上下客，並首創螺旋式計程車排班區，不過成效似乎並不理想，交通局長劉慶豐坦承，火車站動線規劃不佳，導致計程車進得去、出不來！

一名網友在YouTube PO出中壢火車站交通微整形後，計程車和行人相互爭道的畫面，引起網友熱議，並批評「中壢火車站周邊都要整區炸光」、「來到中壢車站周邊，彷彿讓我置身在第三世界」。

中壢火車站周遭交通微整形。（資料照/呂筱蟬攝）

根據市議員指出，有高達72%的市民不滿意中壢火車站微整形，而且市長鄭文燦現場場堪時，警察就在一旁趕人，讓鄭文燦永遠看不到真相。交通局長劉慶豐表示，他與計程車司機聊天後發現，由於轉彎半徑不足，導致防撞桿全部都被摩擦；另外，火車站動線規劃不佳，導致計程車進得去、出不來。

中壢火車站的交通亂象也引起PTT鄉民高度討論，許多桃園出身的網友都忍不住淚推點名，車站周邊商圈髒亂不堪、地下道環境髒亂。也有網友認為，除了中壢火車站，台北、台中、台南等車站也需要整頓。

網友留言「台北火車站被戲稱為迷宮」、「汐科那個超長月台設計根本低能」、「瑞芳火車站，身為北台灣最火觀光區九份的門戶，卻老舊沒特色、廁所設計不良」、「台南車站的扛棒超醜，電子鐘常常壞，還會下雨漏水」。可見不只中壢火車站，網友一致認為，北中南各地的車站都還有許多地方需要改進。

(中時電子報)

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