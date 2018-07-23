睽違7年　和平島阿拉寶灣8月4日開幕

2018年07月23日 15:30 中時 張穎齊

基隆市和平島公園內的阿拉寶灣，擁有絕美的奇岩異石，如今已封閉7年，終於將在8月4日重新開放，經營團隊對此推出了免費入園的優惠活動，圖為海兔岩。（北觀處提供）

基隆市和平島公園內的阿拉寶灣，擁有絕美的奇岩異石，如今已封閉7年，終於將在8月4日重新開放，經營團隊對此推出了免費入園的優惠活動，圖為鱷魚岩淚。（北觀處提供）

基隆市和平島公園地質景觀十分豐富，充滿著各式各樣的奇岩異石，其中園內的秘境「阿拉寶灣」更擁有絕美的礁岩海景，不過自從2011年遭逢颱風大雨侵蝕後，至今已封閉7年，如今終於將在8月4日重新開放，開幕當天的前360名遊客以及當天臉書打卡分享的民眾，即可享有免費入園的優惠。

和平島經營團隊宏岳國際有限公司指出，8月4日開幕當天，只要打卡留言、標記2名臉書好友並公開分享的民眾，即可免費入園；另外和平島公園為上午8時開園，前360名入園領取號碼牌的幸運遊客，也可享有免費入園。

宏岳表示，開幕當天還有一系列的活動，上午8時30分至10時30分將有園區的深度導覽，阿拉寶灣的導覽則限360名遊客參與；上午11時至下午3時有潮間帶體驗課程，共2梯、各20名，採現場報名。

另外，下午1時至5時30分還有「金剛岩見面會」；下午4時至6時有「星光草原野餐趣」；下午6時至8時30分的「大地音樂祭」，將會有超級星光大道賴銘偉、梁一貞等多名魅力歌手共襄盛舉；而上午8時至晚間8時，則開放開幕限定的「夜游親親水池」。

和平島原名「中山仔嶼」，滿潮時的面積共有7公頃多，乾潮時則有11.5公頃面積，沿岸的海蝕地形發達，包括有海蝕崖、海蝕平台、蕈狀石等多種特殊自然景觀。其中阿拉寶灣的豆腐岩更是名揚國際，曾被外媒封為全球21個世界上最美日出觀測點。

和平島公園除了地質優美外，也富含人文歷史，主管單位交通部觀光局北海岸及觀音山管理處與宏岳公司，為推廣和平島的環境教育旅遊，將阿拉寶灣採限定開放，以預約限定名額的方式，透過深度環境解說，並結合教育課程，讓遊客能夠深入了解和平島。

(中時 )