台北》丁守中Q版形象「叮叮」登場 邀市民叮他也叮北市府

2018年07月23日 15:46 中時 周毓翔

國民黨台北市長參選人丁守中今天公布Ｑ版形象公仔「叮叮」，對於自己Ｑ版形象不叫「丁丁」而叫「叮叮」，丁守中表示，有口字是歡迎市民表示他們的聲音，歡迎大家一起來「叮」，「可以來叮我們，也可以去叮台北市政府」。

叮叮形象企劃主持人是前台北市文化局長，東吳社會系副教授劉維公，劉維公表示，他希望這次選舉可以沒有「顏色」，重視溝通，選舉不該殺來殺去，而應該傾聽民意，與人民溝通，「叮叮」的形象是一個騎著ubike，可以在路上就看到的人物，是一個「親民的叮叮」。

劉維公解釋，這不是一個行銷活動，目標也不在選票，而是一個「策展」活動，緊接著會在臉書上舉辦「你台北系？！」活動，由台北市民來寫出身為台北人的心聲，配合團隊的攝影照片，將在11月1日舉辦一場展覽，結合團隊照片與市民心聲的創作展。

劉維公也說，為了讓丁守中貼近人民，團隊也將會推出丁守中雞蛋糕腳踏車一日店長活動，會讓丁守中前往松菸、華山或議員服務處進行每日限量300份雞蛋糕活動。

丁守中也預告這個團隊將會推出微電影、動畫、漫畫來一一呈現，訴求年輕人、中間選民、婦女；他也坦言，外界對他的選戰策略有提出一些意見，他也做了調整，前期太著重跑基層，跑基層固然重要，但也要強化文宣、接觸年輕人，要同時並進。

(中時 )