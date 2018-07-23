水源路違停影響交安　將規畫停車格改善

基隆市水源路18之2號旁的紅線道路，長期被機車族違規停放，影響交通安全，立委蔡適應服務處主任林明智（右一）邀集各單位協調後，將爭取預算來增設機車停車格，改善交通問題。（張穎齊翻攝）

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基隆市水源路18之2號旁的紅線道路，長期被機車族違規停放，影響交通安全，立委蔡適應服務處邀集各單位協調後，將爭取預算來增設機車停車格，改善交通問題。（張穎齊翻攝）
基隆市水源路18之2號旁的紅線道路，長期被機車族違規停放，影響交通安全，立委蔡適應服務處邀集各單位協調後，將爭取預算來增設機車停車格，改善交通問題。（張穎齊翻攝）

基隆市水源路18之2號旁的道路，長期遭到許多前往台北工作的通勤族，將機車停在該路段的紅線上，除了造成自身違規外，也影響了交通安全，立委蔡適應服務處得知後，邀集相關單位會勘，希望將水源路18之2號旁及水源路2巷口增設機車停車格，藉此改善交通。

水源路18之2號旁道路，位在62快速道路、國道高速公路暖暖交流道旁，由於該處停車空間短少，很多民眾為圖方便，常將機車違停在水源路前往交流道的紅線上，八堵里長蔡毓濱得知後，便向立委蔡適應服務處主任林明智陳情，希望規畫停車空間，解決問題。

林明智獲報後，邀請公路總局第一區養護工程處基隆工務段、國有財產屬北區分署基隆辦事處、基隆市警察局及其第三分局、暖暖區公所等單位，討論該處空間如何規畫改善。

林明智表示，由於水源路18之2號旁的土地屬公路總局所管理，而水源路2巷路口的土地屬於國有財產署的公有土地，2處土地可交由暖暖區公所進行認養，規畫出完善的機車停放空間，通勤的機車還可以利用水源路2巷路口進出，不用直接進出省道，達到改善交通及爭取機車停車格的目的。

林明智說，經各單位協商討論後，2處土地將由暖暖區公所進行認養及規畫，並會在2個月內完成認養程序，再配合進行空間改善與綠美化作業，另外預計爭取30萬元經費投入，提供機車停放空間及居民休憩區域，一步一步改善現有的交通環境。

(中時 )

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