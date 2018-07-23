中市府築巢引鳳 開發產業園區招商投資

2018年07月23日 15:36 中時 盧金足

台中市神岡豐洲科技工業園區二期模擬圖。（圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍要求經發局掌握開發進度，加強促成媒合閒置用地，提高園區使用效率。（盧金足攝）

台中市政府持續開發各大產業園區，輔導未登記工廠與臨時登記工廠進駐，解決產業用地不足問題。其中，豐洲科技工業園區二期，預計今年10月將公告設置，逐步完成用地取得並辦理預登記作業。台中市長林佳龍23日指出，市府通過「台中市區域計畫」，藉由產業園區開發，提升土地、交通、水電、生活機能各種條件，築巢引鳳，加強台中招商投資。

台中市政府23日召開市政會議，由經發局長呂曜志針對「台中產業園區開發成果」進行專案報告。呂曜志指出，台中是中台灣產業發展最迅速的地區，根據台中市區域計畫與行政院經濟部推估，截至2026年台中需要約1360公頃的產業園區用地，包括中央產業政策所需、未登記工廠及臨時登記工廠需求等。

對此，市府計畫妥善運用既有都市計畫工業區、都市計畫受嚴重侵擾的農地，以及畫設新訂或擴大都市計畫，全面滿足產業發展需求。

針對產業園區的空間與土地活化，也將以多元方式提供，包括活化都市計畫工業區，擴大非都丙種建築用地，加速整體開發工業區進度，當提高整體開發工業區的容積，並配合都發局區域計畫自治條例通過，逐步加以實施。

另外，呂曜志指出，對於合法土地上的建物，將朝垂直化推動，強化建築技術，更有效率運用倉儲空間，比如備料區可放置貨架上，將倉儲管理自動化，最寶貴的樓地板則用在最核心的生產上，經過市府輔導精實管理，多管齊下，讓廠房用地與預算利用更有效率。

外界關切豐洲科技工業園區二期55公頃的產業園區，將推動智慧機械產業，至少20％供未登記工廠使用，今年6月27日行政院環保署環境影響評估審查委員會審查修正後，將再提大會討論，預計今年10月公告設置，並逐步完成用地取得作業後，辦理預登記作業。

「進步的台中，認真的團隊！」林佳龍指出，台中經濟要發展，百業才會發展，藉由產業園區開發，要築巢引鳳，提升土地、交通、水電、生活機能各種條件，吸引大家到台中投資。

林佳龍表示，開發產業園區有三大重點，包括加強盤點產業用地、輔導未登記工廠與臨時登記工廠合法化，加強中央協助解決產業用地問題，他肯定市府團隊的努力，藉由「台中市區域計畫」通過，成功爭取到中央支持，新增三處「新訂擴大都市計畫」共388公頃，可輔導未登記工廠進駐。

另外，林佳龍也於會議上指示經發局應掌握開發進度，加強促成媒合閒置用地，提高園區使用效率；跨局處協調土地開發，包括開發計畫，環評、可行性審查。也須定期檢視工業區開發成效，特別是台中港關連工業區，確保推展順利。

林佳龍強調，土地利用需立體化，針對工廠比鄰的非都土地，可優先幫助這些企業擴張，同時嚴格拆除農業區違章工廠，讓農地農用，維護國土完整沒有妥協空間。

有關山坡地畫定認定問題，林市長指出，包括外埔、大甲、沙鹿、烏日地區，許多未達山坡地定義的土地，在過去沒有經過明確調查下隨意劃定，為促進土地獲得合理利用，推動「轉型正義」，市府將重新加以檢討，透過法令鬆綁，將這些長年問題加以解決。創造性財政藏富於民台中不可限量發展潛力囝仔轉大人要營養總統報告開始規畫農產品加工與物流中心。

(中時 )