農民田園工作　驚見土洞有虎頭蜂窩

2018年07月23日 15:38 中時 沈揮勝

劉順淵在現場說明發現蜂窩的情形。（沈揮勝攝）

虎頭蜂窩築在泥洞裡。（沈揮勝攝）

虎頭蜂把守洞口警戒的情形。（沈揮勝攝）

虎頭蜂把守洞口警戒的情形。（沈揮勝攝）

七、八月間是虎頭蜂活躍季節！魚池鄉農民劉順淵22日在檳榔園工作，發現坡地土洞中築有虎頭蜂窩，原以為是俗稱土蜂的大虎頭蜂巢位，23日通報鄉公所生態保育業務承辦人杜豐勝現勘，判定是體型比大虎頭蜂略小的黑尾虎頭蜂，牠們雖不像大虎頭蜂般凶悍，但也具相當危險性！

大虎頭蜂又稱中華大虎頭蜂或台灣大虎頭蜂，是世界最大隻、也最危險的虎頭蜂，在台灣被俗稱為土蜂，因釀出人命案例不少，山區農民聞名色變！牠們通常築巢在樹洞或土穴，巢型擴大時會將穴中土粒搬出洞口，與附近環境比較，整個洞口都是新土。

劉順淵22日在東光村工作時發現土洞巢位，洞口周邊全是新土，其特徵與土蜂巢位完全吻合，嚇得立即停止工作；23日星期一大清早鄉公所才剛開門，立即到農經課找杜豐勝請教如何處理，並前往現勘。

杜豐勝一看，蜂隻個體比土蜂（大虎頭蜂）小，且尾端是黑色的，與土蜂最末端黃色明顯不同，判定是築巢環境與土蜂相似，但習性較土蜂溫和的「黑尾虎頭蜂」。

黑尾虎頭蜂另名雙金環虎頭蜂，分布低海拔山區，夏初築巢於土穴、石穴或樹洞，肉食性、常掠奪捕食蜜蜂或長腳蜂之蜂蛹或幼蟲，偶見吸食蓮霧、龍眼等腐果汁液，只要不侵擾期巢位，一般不主動攻擊人。

但該蜂的毒性相當強，對體質不佳或具過敏性者有致命危險，且農民工作時有可能在無意間侵擾、甚至破壞到牠們的巢位而引來致命危機。

日月潭知名生態解說員葉建興建議民眾，如果蜂巢位置對人們工作或生活具有威脅，可請專業人士協助摘除；若與人們活動領域重疊性不高，則別去招惹；蜂類等昆蟲在生態上有牠的定位、功能和生存權，敬而遠之就好，無需趕盡殺絕。

(中時 )