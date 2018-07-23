我跟你拚了！蔣月惠轟政府：別想改變羅騰園生態

屏東縣議員蔣月惠北上接通告。（資料照片/林彥君攝）

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中時電子報
蔣月惠今以一個母親的心情，在臉書上po文。翻攝蔣月惠臉書

屏東縣議員蔣月惠守護的羅騰園，被屏東縣政府說是非法設立，蔣月惠今以一個母親的心情，在臉書上po文表示，她是羅騰園的母親、如今讓她有存在感的就是羅騰園，若屏東縣政府想用羅騰園的不合法，讓人無法關注背後正受苦公勇路的民宅迫拆戶不當徵收，讓羅騰園孩子第二次傷害，「那我跟你（政府）拼了」。

蔣月惠今以一個母親的心情，在臉書上po文。翻攝蔣月惠臉書

蔣月惠是於1991年接下專門收容、照顧身心障礙孤兒的羅騰園後，為了一票30元的補助款，而參加市議員選舉，連選四次才選上，最近因為公勇路住戶拆遷案，而槓上屏東縣政府，並在拆遷過程中咬警爆紅，同時也遭屏東縣政府反制，指羅騰園是非法設立。

她今在臉書上二度po文如下:「愛的藝術一書，佛洛姆說過一句話，他說母親對子女的愛那是一種責任。但是真正的愛是他愛一個跟他沒有血緣關係的人，他可以從這當中獲得最大的成就，如今讓我存在感的，那就是羅騰園。 政府用公權力要來改變羅騰園的生態。那我跟你拼了」。

「盧梭曾經說過一句話， 一個女人可以不當妻子，但是一定要當母親，那是上帝賦予女人的天賦，她可以從當母親的角色當中獲得很大的滿足。我是羅騰園的母親，對我來講是一個甜蜜承重的負擔。如果政府再次的模糊焦點借用羅騰園的不合法為由。讓人無法關注背後正受苦公勇路的民宅迫拆戶不當徵收。而讓羅騰園的孩子再次遭到第二次的傷害。」

「因為我一夕火紅，我的家人，我的羅騰園的孩子，都因我遭到困擾，無法好好的生活，政府一直不斷在這個羅騰園的議題，打壓我，我依然用生命來捍衛他們，跟你政府拼了」。

(中時電子報)

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