網路交友危機多 近兩成兒少單獨見網友

兒童福利聯盟呼籲兒少在網路交友時，務必小心為上，且家長也應了解孩童交友狀況。 圖／李宜秦攝

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李宜秦

科技世代來臨，網路交友普及化，超過四分之一兒少曾透過社群軟體、交友軟體結交網友，甚至有近兩成兒少曾單獨赴約見網友，近年來網路離家個案攀升，其中離家孩童有四成六是跨縣市尋獲，網路的無遠弗屆也增加了尋人困難度。兒童福利聯盟文教基金會表示，兒少使用網路交友時，切記小心為慎，且政府、業者也應把關，尤其家長務必關注孩童的交友狀況。

兒盟指出今年的研究結果顯示有85.8％的學生曾透過網路認識網友，較四年前的比例高了32.7％，且女生多於男生、年齡越小使用交友軟體的時間越長，然而網路交友潛在許多危機。

兒盟分析發現有一成的使用者註冊時不會隱藏個資，不僅透露社群帳號、真實姓名，甚至有兒少告訴網友自家住址。還有網友會對交友平台上的兒少提出不當要求，包括情侶交往、單獨外出、提供裸照等，甚至有人會詢價援交。

最危險的是有使用交友軟體的兒少中有近兩成曾與網友單獨外出，兒盟執行秘書黃韻璇表示曾有女學生與網友外出後不見蹤影，報警後才發現她已被軟禁兩個月。

兒少會使用交友軟體的原因多是無聊、想找人聊天、紓壓等等，尤其以家庭關係有問題的兒少佔多數，因此家長的態度非常重要，研究顯示有近七成的家長不知道孩子玩交友軟體，或是知情不溝通，隔閡更深，與其一味的禁止孩童使用網路交友，不如與孩子共同討論網路安全問題，才能讓兒少具有自我保護意識。

兒盟認為交友軟體業者也應該落實年齡規範、檢舉機制，且不應有定位系統揭露使用者位置，現有的規範都僅是文字規定，檢舉項目內也都沒有「年齡過低」選項，形同虛設。

日本「交友網站管制法中」明訂禁止18歲以下兒少使用交友軟體，且要求家長在辦理手機時，向業者表明使用者年齡，從業者端鎖定手機使用權限，從根本避免兒少接觸不當內容或誤用不適合的程式。兒盟呼籲政府應設立管理及監督機制，透過立法以公權力介入，讓兒少在使用軟體時有更多防護與保障。

(中時 )

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