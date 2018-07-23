員林漢心舞團將赴北京切磋「舞藝」

員林漢心舞團將赴北京交流，員林市長張錦昆23日主持授旗。（鐘武達攝）

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員林漢心舞團足跡偏及30多個國家，舞藝獲肯定。（鐘武達攝）
員林漢心舞團團員的舞藝精湛。（鐘武達攝）

員林漢心舞團將啟程到大陸參加「2018北京海峽兩岸文化交流研習」，23日接受市長張錦昆授旗，團長游月說表示 ，這次出訪將把具有濃濃台灣味的廟會舞蹈等舞碼帶到北京舞台，透過交流讓對岸更認識台灣的文化。

漢心舞團推展在地舞蹈藝術有成，從事舞蹈教育40年的團長游月說，更屢屢帶領員林子弟兵參加全國賽稱冠，曾獲教育部現代舞、民俗舞、古典舞、兒童舞蹈4項「最佳編舞」最高榮譽獎，今年更由市長張錦昆推薦角逐中華民國舞蹈學會「2018春風化雨教學40年優異獎」及「文化交流貢獻獎」雙雙獲獎。

游月說表示，多年來「員林漢心舞團」努力扮演文化小天使，足跡遍及歐、亞、非洲近30個國家，學員們不僅拓展國際視野，同時體驗多元的藝術文化，幾乎每次演出都獲頒最佳演出團隊金牌獎，為台灣爭光。

這次應中國北京藝術家協會邀請，舞團一行18人將在本月29日至8月3日參加「2018北京海峽兩岸文化交流研習」，除了研習各具風情的少數民族舞蹈，也會把台灣廟會舞蹈、武術舞蹈、原住民舞蹈與客家舞蹈搬上對岸的舞台，與大陸青少年「舞藝」切磋，共同舞出多姿多彩的中華民族文化。

張錦昆、市民代表會主席林錦泉與縣議員游振雄等人出席行前記者會預祝演出成功，游月說表示，漢心舞團還將在10月14日於員林演藝廳歸國表演，門票收入將全數捐給關心教育與弱勢的小草慈善會。

(中時 )

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