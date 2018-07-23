米格魯神助功 助警逮到毒蟲

2018年07月23日 15:55 中時 呂妍庭

警方在嫌犯房間桌上找到安非他命毒品。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣中埔鄉一位民眾，每次帶著愛犬散步到和興村一間透天厝前，愛犬經常會蹲下不動，加上這位民眾偶爾會聞到一股奇怪的味道，經向當初買狗的店家詢問，得知所養的米格魯有受過救難及緝毒犬訓練，更加深他的懷疑，向警方反應後，警方經過蒐證，發現承租戶往來的朋友多人有毒品前科，日前持搜索票進入，當場在桌上找到安非他命、吸食器，將張姓住戶移送法辦。

警方表示，這位民眾6月分參加中埔分局舉辦的治安研習觀摩暨社區治安會議，從中得知吸毒者的習性和徵兆，會後主動跟三和派出所所長朱政丞反應，並提及愛犬曾愛過訓練，每次經過都會停留不太尋常，加上偶而會飄出怪味，讓他不禁懷疑小狗可能是聞到毒品味。

朱政丞再向警犬隊查證，得知米格魯嗅覺相當靈敏，決定展開埋伏蒐證，發現張姓承租戶雖然沒有刑事紀錄資料，但員警觀察出入往來的友人，多有施用毒品刑事紀錄資料，或曾遭三和所查獲過。

日前警方見時機成熟，申請搜索票前往搜索，才進入嫌犯房間，就在桌上發現安非他命2小包、吸食器1組及不明白色粉末81小包重達8公斤，熟睡中被驚醒的嫌犯見大勢已去，坦承確實有吸食安非他命及K他命，訊後被依毒品危害防制條例罪嫌移送。

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(中時 )