弟替姊教訓渣男 押人毆打討債遭法辦

2018年07月23日 16:10 中時 謝明俊

警方逮捕涉嫌共同押人的黃姓男子。〔謝明俊攝〕

警方逮捕涉嫌共同押人的陳姓男子。〔謝明俊攝〕

張姓被害人被逼令簽具本票。〔警方提供〕

在北市擔任某房屋仲介員的張姓男子，5年前與李姓女子交往，李女因不滿遭張男毆打家暴，2年後分手，張男先前曾陸續向李女借錢30餘萬，李女屢討不還，日前，李女向剛出獄的胞弟吐苦水，李弟於22日晚間糾眾前往北市和平東路張某公司押人毆打討債，轄區大安分局警方獲報迅速在3個小時後逮捕出面取款的李某及兩名同夥，詢後依妨害自由、恐嚇等罪嫌移送法辦。

張姓男子是在5年前結識李女後展開交往，李女並搬進張某租在北市松江路的住處同居。李女指出，兩人成為男女朋友後，張男就多次因兩人磨擦、經濟問題等因素，與她發生口角，並動手毆打她，有一次還將她打到住院，她曾帶張男回家給父母親，但父母親都認為張男不好，要她和張男分手。

李女表示，兩人在一起約二年半後，由她主動求去，先前張男陸續向她借錢，前後加起來約有30多萬元，兩人分手後，她曾多次向張男要錢，但張男始終不理會。

日前，李女將此事告訴才剛出獄的胞弟，胞弟聽了大表不滿，要替姐姐出頭討債，22日晚間7時許，李弟開著姐姐的賓士車帶著黃姓、陳姓友人，前往和平東路張某工作的房屋仲介公司，將張某強行押出，以車載往北投泉源路山區，二度毆打凌虐，逼令張某簽下30萬元面額本票，並要張某連絡家人準備現金還債贖人。

張某被押走，公司同仁見狀趕緊打電話報警，轄區大安警分局和平東路派出所據報立即通報偵查隊組成專案追查，警方經緊急調閱沿路監視器，發現賓士車開往北投山區，警方動員大批警力前往搜索人車蹤跡。

正當警方在北投等地區搜尋時，張某被逼打電話回家籌錢，張某父母親與李嫌約定稍晚在和平東路張某公司會面交贖，警方獲報，另調派偵查隊、和平所警力趕往埋伏，晚間近11時，李嫌3人帶著張某回到和平東路，警方確定人質安全後，一湧而上逮捕李嫌3人。

警方調查，李嫌係北投當地兄弟，先前因涉及毒品走私運輸販賣等罪嫌，獲判刑10餘年，經入監服刑六年多，月前才假釋出獄，李嫌向警方自稱是竹聯幫兄弟，但警方發現他與北聯幫關係也非常密切。李嫌因目前還在假釋期間再度涉案，恐將回獄服完殘刑。

警方詢後將李嫌3人依法移送北檢，警方另在偵辦本案期間，發現李女曾要胞弟替她討債，並且也曾和現任男友介入，警方因兩人非現行犯，所以並未將兩人隨案移送，另依共犯函送檢方偵辦。

(中時 )