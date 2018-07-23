墨西哥媳婦愛相隨！成正港台灣人

原是墨西哥籍的陸伊莎（右）與老公，她嫁來台灣7年，積極學習中文，融入台灣生活，在107年6月順利取得中華民國身分證。（南屯區戶政事務所提供）

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原是墨西哥籍的陸伊莎（右）與老公，挑戰單車運動，因漸漸喜歡上台灣，她在107年6月順利取得中華民國身分證。（南屯區戶政事務所提供）

嫁來台灣7年的陸伊莎，22歲時在墨西哥認識老公，兩人陷於熱戀中，沒幾個月陸伊莎就決定愛相隨嫁到台中來，但生活習慣及語言的問題，讓陸伊莎曾萌退意，但後來在積極學習中文後，漸漸喜愛上這片土地，於今年6月順利取得中華民國身分證，從不會中文的「阿豆仔媳婦」變成真正的中華民國公民。

陸伊莎剛來台灣時一句中文也不會說，還好熱情的台灣人就算不太會英文，也會用簡單的英文及肢體語言，跟她溝通，濃濃的人情味讓他揪感心耶，後來連續二個小孩出生，為了小孩的教育，陸伊莎積極到政府機關開辦的課程學習中文、閩南語融入台灣生活，現在已能說一口流利中文，並進而喜歡上台灣，有了歸化成我國籍的打算。

但申請歸化國籍過程卻碰上問題，陸伊莎表示，因墨西哥憲法規定，在墨西哥出生者不得剝奪其國籍，但申請成為中華民國籍的外國人，必須放棄其原有國籍，除非取得原生國核發的不受理喪失國籍證明，但陸伊莎雖已取得墨西哥駐華辦事處核發之不受理喪失國籍證明後卻仍然無法辦理驗證，幸經台中市南屯區戶政事務所積極協助與外交部中部辦事處連繫及向內政部請示確認文件後，順利於107年6月取得中華民國身分證。

南屯區戶政事務所主任簡士喆表示。為協助新住民融入台灣生活，政府單位不定期開辦各類學習課程，除了幫助新住民提升語言及生活適應能力，還可以取得歸化學習時數，歡迎新住民多加利用。

(中時 )

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