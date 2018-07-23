政院消保處聯合稽查 台中知名燒肉店中鏢

台中市食安處配合行政院消保處進行燒肉店稽查，位於公益路的「燒肉風間」經稽查驗出小卷重金屬鎘超標。（馮惠宜翻攝）

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稽查當天「燒肉風間」也被發現作業空間乾料庫房食材未離地。（馮惠宜翻攝）
稽查當天「燒肉風間」也被發現作業空間冷凍食品未分類等多項缺失。（馮惠宜翻攝）

行政院消保處日前針對6縣市18家燒烤業者，進行聯合稽查，23日公布稽查結果；其中台中市抽驗3家知名燒肉店，其中位於公益路的「燒肉風間」經稽查驗出小卷重金屬鎘超標，且作業場所有多項缺失皆要求限期改善，經複查才合格；另屋馬燒肉國安店則發現冷藏櫃內食材未確實覆蓋等問題，已當場改善。

台中市食藥處6月14日配合行政院消保處稽查台中市轄區三家知名燒肉店：公益路燒肉風間、屋馬燒肉國安店、文心路老乾杯等三家店；在食材部分抽驗小卷、軟絲、干貝、杏鮑菇、牛小排等各店各5至6種食材。

其中燒肉風間經稽查驗出小卷重金屬鎘超標，檢驗結果出爐後食安處已要求店家將該批總進貨3.8公斤小卷庫存1.06公斤退回桃園的上游廠商，全案移請桃園市衛生局進行後續處理，燒肉風間也將全面停止小卷類商品。

除食材有問題，燒肉風間也有多項廚房衛生不合格，包括乾料庫房內食材未離地、冷藏冷凍庫內食材未離地、食材使用未落實先進先出以及員工個人物品未設專區存放等多項缺失，不符「食品良好衛生規範準則」，經複查後相關缺失已改善合格。

另，屋馬燒肉國安店在作業場所稽查發現冷藏庫內有廚餘桶，冷藏櫃內食材未確實覆蓋，皆以立即要求改善。

(中時 )

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