過了35歲想懷孕？ 3大飲食地雷千萬別踩

2018年07月23日 16:15 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

西洋天后席琳狄翁(Celine Dion)前日來台辦演唱會，除了美妙歌喉，此次同行的雙胞胎兒子也備受關注。50歲的她8年前人工受孕成功，但過程多次失敗也曾讓她大受打擊。高齡懷孕為何那麼難？

根據內政部最新統計，台灣每5個女性就有1個35歲才懷第一胎。中醫經典《黃帝內經靈樞．天年篇》記載：「卅歲，五臟大定、肌肉堅固、血脈盛滿。」女性30歲生理狀態處於巔峰後，體內的氣血循環開始變差，精力緩慢減退；35歲以後又是拚事業階段，工作壓力大，經常感到疲累，加上三餐不正常、吃錯食物，都會讓體質出現異常、難以受孕。

愛群中西醫診所執行長翁紹評指出，若到40歲，血管彈性變差，代謝下降，加上現代環境污染嚴重，環境荷爾蒙多為脂溶性，容易造成血栓體質。若是沒有調理，再打排卵針，固醇類的荷爾蒙增加，會讓血液更濃稠，都不利受孕。

子宮就好比孕育的土壤，卵子跟精子結合成胚胎則是種子，種子的品質、土壤的濕度、溫度都要在最佳狀態，才容易開花結果。台北馬偕紀念醫院中醫部主治醫師瞿瑞瑩指出，吃下去的食物，也會影響子宮、卵子的健康，臨床最常見的幾種錯誤飲食，是導致難受孕的重要原因之一。

【地雷一】愛吃生菜沙拉、喝冰飲

與好姊妹相約吃輕食，一大盆沙拉，配上幾片麵包，感覺清爽無負擔。但這對想懷孕的女性，卻是大忌。瞿瑞瑩指出，生菜沙拉屬於寒涼性的食物，和吃冰、喝冰飲一樣，都會讓體內氣血循環不佳，手腳容易冰冷，體內的氣被消耗，子宮環境就不好，難以受孕。

她建議，蔬菜都要煮熟再吃，且避開寒性蔬菜，如筍類、空心菜、大白菜、白蘿蔔等。另外，夏天氣溫炎熱，可以用20～30度左右的常溫飲料取代冰飲，一樣能達到消暑功效。

【地雷二】喜歡吃水果、喝牛奶

「門診遇到很多女生，覺得吃水果很養生，每天一早一杯精力湯，水果照三餐吃，反而難受孕，」瞿瑞瑩表示，許多水果性味偏寒涼，夏天盛產的瓜果類吃多容易體質寒冷。此外，台灣水果甜度高，糖分攝取過多容易造成體內痰濕。

瞿瑞瑩解釋，若把子宮看成土壤，那痰濕就有如土壤變沼澤，會讓體內濕氣重，土壤濕度不對，受精卵就無法好好著床。因此要能嚴格控制水果攝取，一天不超過一小碗（相當於4顆葡萄加半根香蕉），且要中午時間食用完畢，晚餐後吃水果的習慣則要戒掉。

不只水果，牛奶也會造成痰濕體質。早上吃麵包配牛奶，飯後一杯鮮奶茶，下午喝拿鐵提神，細數下來，一天下肚的牛奶其實不少，更要忌口。

【地雷三】補品吃太多、嗜辛炸和焗烤

「補過頭也是問題，」瞿瑞瑩觀察，許多女性來看診時，發現為了懷孕會自行買各種補品，像是補氣用的黃耆就很常見，「但這種吃多反而容易上火」。除了過度吃補品，油炸、辛辣、焗烤等重口味料理方式，也會讓體內燥熱。

因為燥熱導致津液、水份不足，形成陰虛體質。這時子宮環境變得乾燥，缺乏水份會讓卵子變得乾扁；而當精子進入子宮時，也會因為環境燥熱導致液化困難，還不到輸卵管就已經陣亡。即便順利受精，也會因為子宮內環境乾燥，著床困難。

翁紹評也建議，攝取油類時，可以不飽和脂肪酸取代飽和脂肪酸，植物油、堅果、魚肉都是很好的來源，避免形成血栓體質。

●中醫推薦「以清為補」飲食法助好孕

35歲後想要懷孕，「清補」效果最好。清淡、性味甘平的食物如高麗菜、菠菜、紅蘿蔔、番薯、蘋果、木瓜、葡萄，都是不錯的食材。

此外，多攝取滋潤性、富含膠質的食物，如雞爪、海參、山藥、秋葵、木耳等，可以調節體內荷爾蒙，讓子宮壁健康，有正確的營養很重要。

瞿瑞瑩指出，備孕時各種營養素都要均衡攝取，避免採用生酮飲食等偏好特定營養素的飲食法。若想要額外補充保健食品，葉酸、維生素B、鐵劑（有貧血症狀才需要）適量攝取即可，其他藥膳、補品則不需要，建議仍需諮詢醫師再選擇營養補充品。

●打造好孕體質7招平日保養這樣做

維持卵子品質、促進子宮氣血循環，就能打造好孕體質。兩位專家認為，年紀大固然是難懷孕的因素之一，但只要保養得宜，還是有機會受孕，可以這樣做：

1.適度排解壓力

翁紹評指出，相較於一般體細胞，卵子、精子等生殖細胞承受壓力的能力只有前者的十分之一。臨床上發現，即便是20多歲的女性，一段時間熬夜、工作壓力大，取出的卵子品質就會下降。

此外，控制子宮的是副交感神經，壓力、油炸等飲食都會刺激副交感神經，造成子宮不正常蠕動。適度紓解壓力，充足睡眠，搭配清淡飲食，是順利懷孕的重要關鍵。

2.避免接觸環境荷爾蒙

室內裝潢散發有機溶劑、炒菜用的不沾鍋則有全氟碳化物、塑膠袋包餐點則會溶出塑化劑……生活中充滿各種環境荷爾蒙，且多數為脂溶性。翁紹評指出，這些環境荷爾蒙會黏在細胞膜上，讓體內的免疫系統誤認是外來物，攻擊富含磷脂質的血管內皮細胞及胎盤絨毛膜細胞，啟動凝血反應，造成血栓而不利受孕。

因此，要避免接觸生活中的環境荷爾蒙，暴露在毒物中，才能打造好孕體質。

3.暖暖包熱敷

若容易手腳冰冷、體質偏寒的女性，生理期之外，平日也可以用暖暖包熱敷腹部，讓腹部維持在溫暖狀態，刺激氣血循環。

4.避免穿短裙、短褲

中醫認為「風為百病之長」，維持腹部保暖是重點，夏天要避免電風扇、冷氣直吹腹部；冬天則要避免穿短裙、短褲，讓風直接灌入衣服內，容易讓子宮受寒。

5.用艾葉泡腳

艾葉可以溫經散寒、行氣止痛，是備孕養生很好的一味藥材，可以溫暖子宮，去除體內濕寒之氣。可以到中藥行購買，用20克的藥材搭配500cc的水煮汁，倒入澡盆或木桶中，再用 40度的溫水添滿泡腳。若是水量許可，可以加到膝蓋高。

泡腳的時間點，建議在晚上飯後一小時之後，泡30分鐘到微微出汗即可。

6.艾條薰穴位

點燃艾條，對著肚臍下方的氣海穴、關元穴與兩側的子宮穴薰熱，保持在可承受熱度的距離，不能直接接觸肌膚。每次10～20分鐘，2天一次，需避開生理期。

7.規律運動

中醫認為，「氣行則血行」，透過下肢運動，可以刺激骨盆腔裡的血液循環，有助受孕。走路、慢跑、騎單車都是很好訓練骨盆的運動；也推薦多到戶外踏青、登山，同時能放鬆心情。

(中時電子報)