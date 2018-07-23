CNN專訪 吳釗燮：缺乏美軍事支持 台難敵陸武力攻占

外交部長吳釗燮。（圖／本報資料照片）

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中時

（17:47更新內文）外交部長吳釗燮今上午接受CNN專訪時表示，若台灣缺乏美國的軍事支持，台灣將難以抵擋中國大陸的武力攻佔。

根據CNN報導，台灣政府感受到近年與美國關係越來越鞏固，但更重要的是，華府持續在外交及軍事上支持台灣。

吳釗燮說，（若）台灣無法獲得美國支持，大陸會視此為台灣弱點，就會進一步思考下一步劇本，即他們有能力攻佔台灣。

對於近期大陸沿海軍事演習，吳釗燮表示，大陸軍事實彈演習也是大陸「恐嚇台灣人民」其中一個方式。

吳釗燮強調，台灣試著與理念相近國家合作，與美國在安全上合作，以避免大陸可一夜之間攻取台灣。

吳釗燮也批評，大陸對台的行為舉止都是在破壞習統一的努力，並且將台灣民意轉向對抗北京。

吳說，北京說他們要贏取台灣民眾的民心，但他們所做都是在製造台灣一般民眾對大陸政府的「仇恨」，將台灣推向更遠更遠。

對於台灣可能成為北京跟華府之間的籌碼，吳釗燮強調，在川普政府下，台灣很高興台美關係發展緊密，美國總統川普與台灣維持好的關係，他們（白宮）告訴我政府，他們相信台灣是無法被交易的，民主也是不可被交易的。

主持人也提及，蔡總統是否帶領台灣走向獨立？吳釗燮強調，蔡總統致力與對岸「維持現狀」，台灣希望台海和平與穩定，台灣自立於大陸之外（Taiwan exists by itself）是既成事實，所以台灣不需要做出更多的動作（so there's no need for Taiwan to go beyond what it is right now）。

外交上，台灣邦交數逐漸下降，吳釗燮強調，台灣政府並沒有準備零邦交。他說，有些國家過去轉向大陸的，現在想轉向台灣，因為他們沒有獲得大陸所承諾的，不管在政治上或經濟援助上。

吳釗燮強調，大陸所給予他們（邦交國）是非常容易不見的（destroyable）。

至於台灣與梵蒂岡的邦交，吳釗燮強調，我們與梵蒂岡官方有非常緊密的聯繫，教廷希望可以在大陸發展宗教自由，台灣已經扮演「燈塔」的角色。

吳說，因此與台灣維持好的關係就是給大陸人民，特別是大陸天主教徒，一個關鍵的示範，他們總有獲得宗教自由的一天。

(中時 )

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