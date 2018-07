CNN專訪 吳釗燮：缺乏美軍事支持 台難敵陸武力攻占

2018年07月23日 16:23 中時 陳建瑜

(17:47更新內文)外交部長吳釗燮今上午接受CNN專訪時表示,若台灣缺乏美國的軍事支持,台灣將難以抵擋中國大陸的武力攻佔。

根據CNN報導,台灣政府感受到近年與美國關係越來越鞏固,但更重要的是,華府持續在外交及軍事上支持台灣。

吳釗燮說,(若)台灣無法獲得美國支持,大陸會視此為台灣弱點,就會進一步思考下一步劇本,即他們有能力攻佔台灣。

對於近期大陸沿海軍事演習,吳釗燮表示,大陸軍事實彈演習也是大陸「恐嚇台灣人民」其中一個方式。

吳釗燮強調,台灣試著與理念相近國家合作,與美國在安全上合作,以避免大陸可一夜之間攻取台灣。

吳釗燮也批評,大陸對台的行為舉止都是在破壞習統一的努力,並且將台灣民意轉向對抗北京。

吳說,北京說他們要贏取台灣民眾的民心,但他們所做都是在製造台灣一般民眾對大陸政府的「仇恨」,將台灣推向更遠更遠。

對於台灣可能成為北京跟華府之間的籌碼,吳釗燮強調,在川普政府下,台灣很高興台美關係發展緊密,美國總統川普與台灣維持好的關係,他們(白宮)告訴我政府,他們相信台灣是無法被交易的,民主也是不可被交易的。

主持人也提及,蔡總統是否帶領台灣走向獨立?吳釗燮強調,蔡總統致力與對岸「維持現狀」,台灣希望台海和平與穩定,台灣自立於大陸之外(Taiwan exists by itself)是既成事實,所以台灣不需要做出更多的動作(so there's no need for Taiwan to go beyond what it is right now)。

外交上,台灣邦交數逐漸下降,吳釗燮強調,台灣政府並沒有準備零邦交。他說,有些國家過去轉向大陸的,現在想轉向台灣,因為他們沒有獲得大陸所承諾的,不管在政治上或經濟援助上。

吳釗燮強調,大陸所給予他們(邦交國)是非常容易不見的(destroyable)。

至於台灣與梵蒂岡的邦交,吳釗燮強調,我們與梵蒂岡官方有非常緊密的聯繫,教廷希望可以在大陸發展宗教自由,台灣已經扮演「燈塔」的角色。

吳說,因此與台灣維持好的關係就是給大陸人民,特別是大陸天主教徒,一個關鍵的示範,他們總有獲得宗教自由的一天。

