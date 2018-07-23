另類操盤手洪耀福 愈來愈像吳乃仁了

民進黨秘書長洪耀福。(本報系資料照片)

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中時電子報
編輯／、文／郭瓊俐

我提醒涂醒哲不要戴那麼醜的太陽眼鏡，看起來像按摩的，我都想買1副太陽眼鏡送他了。」記者詢問他南下主持輔選會報的結論，民進黨祕書長洪耀福講了一些嚴肅的內容後，又補上這句玩笑話，他還出示手機裡拍攝的涂醒哲照片，證明自己所言不假。

雲林縣前縣長張榮味被判重刑高喊政治迫害，洪耀福正經回應媒體之餘，又補了一句「我最近不能出國，到機場會被限制出境。」引起哄堂大笑，因為張榮味近日照片有些角度和洪耀福十分神似，他也坦然接受且拿自己開玩笑。

輔選聚焦雙北

句句機鋒，亂對手有一套

這就是洪耀福和媒體溝通的模式，也是他給外界的印象，是插科打諢的高手，也是專門在挑撥、離間國民黨的操盤手。他的打擊方式看似輕鬆、不經意，卻往往幾句話就讓對手雞飛狗跳。最大的受害者，應該就是國民黨新北市長參選人侯友宜，無論是說出侯曾拜託媒體高層不要再討論文化大學宿舍案，或承認民進黨早年曾找過侯參選，「隱約知道侯有顧慮」，每週1次在民進黨的「吹風會」(不設議題的聊天會)上，他表面上是被動答覆記者詢問，卻句句都是化骨綿掌，直擊侯友宜要害。

洪耀福這種出招方式，讓他給外界的「政客」負面形象似乎更重，但他不在乎。對洪耀福而言，如何打贏年底的縣市長選舉，才是最大的考量，這當中雙北是指標選區，新北市更是重中之重，有輸不得的壓力。「在民進黨打不出好牌的時刻，去亂人家也是1種方法，」黨內人士分析。

洪耀福一邊出手擾亂侯友宜，一邊還要扶持民進黨台北市長提名人姚文智。在姚文智競選操盤手蘇治芬的請託下，洪耀福答應擔任姚的競選總幹事，黨祕書長親征，一方面要破除外界對民進黨在台北市「假提名真禮讓」的謠言；一方面也要為姚文智擬定競選主軸與方向，拉回綠營在台北市的基本盤。即使是嚴肅的政治討論，洪耀福還是自嘲地對蘇治芬說，「如果你不計較我形象不好的話，我就接。」

接任姚文智的競選總幹事之後，洪耀福每次和姚文智團隊開會，都會跟媒體說明，目的也是要讓媒體認為他是認真在輔選。但在蔡英文總統堅持和台北市長柯文哲保持友好的情況下，洪耀福如何在台北市發揮他過往操盤選舉的長才，有待觀察。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)

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