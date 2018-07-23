衛生所涉性騷老醫師 9年前曾遭申訴「動作粗魯」

2018年07月23日 16:46 中時 譚宇哲

林口衛生所67歲吳姓醫師日前涉嫌在看診室性騷擾帶小孩看診的媽媽，今天上午拒絕警方傳喚製作筆錄，全案交由新北市衛生局成立性騷擾防治委員會調查；據了解，吳姓醫師2009年就曾遭看診媽媽投訴動作粗魯、言語不當，遭看診的媽媽申訴並PO文抱怨「最好不要帶小孩去看小兒科吳姓醫生，會氣死」。

新北市一名媽媽指控，上月29日及7月13日帶著1歲兒子到林口衛生所施打預防針，2次看診皆遭吳姓男醫師用手觸摸膝蓋內側，甚至掰開大腿，14日她將被性騷擾的過程PO上網並向衛生局申訴，引來另2名受害媽媽出面指控。

據了解，吳姓醫師為小兒科專科門診的退休醫師，半年前在醫師公會推薦下，每周五至林口衛生所擔任約聘醫師，性騷事件爆發前，在林口未有其他申訴案件。

但根據本報記者調查，吳姓醫師早在2009年在淡水衛生所擔任約聘小兒科醫師時，就曾遭看診的媽媽申訴「動作粗魯、言行不當」，在看診時不僅檢查動作粗魯，還對著媽媽和小孩說「小孩大便拉油的話應該快死了吧」，讓該媽媽事後不滿打電話到衛生所申訴，並PO文提醒民眾「最好不要帶小孩去看小兒科吳姓醫生，會氣死」。

衛生局健康管理科長林慧萍表示，經查吳姓醫師僅於2013年1月在淡水衛生所服務期間遭民眾申訴，陳情人表示感冒進入尾聲想請醫師再開感冒藥，卻遭吳醫師拒絕，因而申訴其態度不佳；至於2009年民眾在網路上PO文申訴，疑似是當初打電話給衛生所人員陳情時，經溝通後未被記錄，才會查無此申訴紀錄。

林口警分局表示，疑似性騷擾案案發後已聯繫3名疑似受害人到案製作筆錄，最後僅2人製作筆錄，但最後並未提告，僅表明申訴需求，而遭控性騷擾的吳姓醫師則在今天上午電話聯繫時拒絕到案製作筆錄，後續依照「新北市政府性騷擾事件申訴案處理作業流程」，將申訴書及相關書面資料，移交衛生局邀集醫師公會代表、法律代表及社會公正人士進行調查。

衛生局表示，如當事人不服調查結果，可於調查結果通知到達後次日起30日內，向新北市政府性騷擾防治委員會提出再申訴，由該委員會調查小組進行調查，並將調查結果函知當事人，如仍不服調查結果，當事人可向衛生福利部訴願審議委員會提出訴願。

新北市醫師公會理事長周慶明表示，聽聞此事件第一時間感到相當遺憾，在事件發生經過尚未釐清前，各界應停止各種揣測，以免造成醫病關係對立與不信任，也呼籲吳姓醫師應配合衛生局處理作業流程調查，釐清事實。

(中時 )