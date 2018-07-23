桃園暑假玩不完！超夯遊程盡在桃園自在遊

2018年07月23日 16:56 中時電子報 綜合報導

該不會到現在還不知道桃園哪裡好玩吧？別緊張，打開桃園自在遊網站，超多最夯精選遊程，不僅結合不同節慶觀光活動，更有常態遊程，讓你每天都能欣賞桃園美景，大啖桃園美食，玩到簡直想駐點在桃園！

相撲錦標賽─進擊吧力士們！相撲小旅行。

源鮮智慧農場享用健康特色餐。

【相撲錦標賽─進擊吧力士們！相撲小旅行】

跟著桃園自在遊的步伐【相撲錦標賽─進擊吧力士們！相撲小旅行】帶你觀賞「2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽」，進一步認識相撲運動；午餐前往源鮮智慧農場享用健康特色餐、參觀祥儀機器人夢工廠以及相撲機器人活動體驗。

桃園自在遊─夏日親子小旅行。

超夯遊程盡在桃園自在遊。

【桃園自在遊─夏日親子小旅行】

最適合親子同樂的遊程全都幫你準備好了！【大古山殿堂級經典遊程─健康農場、鹿場、香草茶體驗】前往「簡家農場」進行可愛動物導覽及農餐體驗DIY及享用特色餐點、「山腳鹿場」與水鹿互動以及鹿角文創DIY等、「鳳凰傢」品味現摘香草茶；【大古山動物園─鹿場、可愛動物、美食夕陽】前往「山腳鹿場」、「德馨堂」古蹟巡禮導覽、「簡家農場」、「紅色穀倉」享用美式餐點及欣賞夜景；【親子同樂會─歡樂農村親子採蔬趣】前往「康莊休閒農業區」體驗採蔬的樂趣、享用田莊自助式風味餐點、童玩體驗活動、大溪老街自由探訪；【親子同樂會─機器人夢工廠】參觀「祥儀機器人夢工廠」、機器人體驗活動、享用「南橋觀光工廠」餐點、水晶肥皂DIY、參訪可口可樂博物館。

大溪老街自由探訪。

【大溪大囍-關公生】

跟著節慶活動，來到大溪全區總動員串聯最多社群的重要慶典，即是桃園市登錄無形文化資產「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」。「大溪大禧」以充滿喜慶的氛圍，引領大眾共襄盛舉，走進大街小巷。相關遊程包含【康莊休閒農業體驗 大溪夕照踩街】、【食農教育小品盆栽 大溪大囍-神嬉舞夜】、【角板山品鮮甜水蜜桃 大溪探險故事解謎挑戰】鬥陣慶公生（大溪迷宮巷探險）。

桃園擁有山林美景、海岸風光，是個讓人玩不完的好所在。透過桃園自在遊平台，無論是生態之旅還是農場體驗，讓大人小孩都玩得好盡興！加快腳步，一起來桃園自在遊，報名小旅行吧！

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(中時電子報)