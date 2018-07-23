霧峰區公所及霧峰、豐原農會防治荔枝椿象成效顯著

台中市政府全國首創收購荔枝椿象卵片，霧峰區農會收購荔枝椿象卵片數量超過14萬餘片。（陳世宗翻攝）

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豐原區農會及霧峰區公所採平腹小蜂飼育釋放及監測技術，今年共飼育逾161萬隻平腹小蜂成果顯著。（陳世宗翻攝）

「蟲蟲危機」荔枝椿象成為國內新興害蟲！台中市政府全國首創收購荔枝椿象卵片及積極取得平腹小蜂飼育技術，多管齊下進行防治。霧峰區農會收購荔枝椿象卵片數量超過14萬餘片，豐原區農會及霧峰區公所學習平腹小蜂飼育釋放及監測技術，今年共飼育逾161萬隻平腹小蜂成果顯著。

農業局長王俊雄說，荔枝椿象主要危害無患子科經濟作物，包括荔枝及龍眼，導致荔枝、龍眼落花、落果造成損失慘重。該局自106年起推行化學共同防治，今年邀集專家學者依荔枝、龍眼生長期及荔枝椿象生活史製訂「農業產區農作物荔枝椿象防治曆」，按防治曆推行害物綜合管理法。

農業局表示，市府推動荔枝椿象卵片收購計畫，共收購12萬2621片荔枝椿象卵片（以每卵片一般約14顆卵計算約消滅171萬6694個卵）。霧峰區農會鼓勵農友配合花穗抽出後的疏枝修剪作業移除園區卵片，共收購14萬3865片，約佔整體計畫的85％，成效卓著。

豐原區農會及霧峰區公所積極向行政院農委會苗栗區農業改良場學習平腹小蜂飼育、釋放及監測技術，肩負台中市平腹小蜂飼育工作的重任，過程中克服氣候、生物因子等挑戰，今年共飼育逾161萬隻平腹小蜂，同時指導各農會進行平腹小蜂釋放作業。

市長林佳龍23日於市政會議感謝公所與農會辛苦付出，除表揚及致贈獎牌外，亦肯定執行單位積極落實防治工作；盼未來推廣台中經驗至全台，共同防治荔枝椿象。王俊雄強調，未來將持續與各單位合作推辦各項綜合防治計畫，保護農業生態永續經營。

(中時 )

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