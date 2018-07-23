「聲林之王」金曲導師團迎來最大規模海選 台灣樂壇最強競技吸引全球歌唱好手

2018年07月23日 16:49 工商 張佩芬

全能音樂人宋念宇擔綱海選評審。圖：業者提供

同為選秀節目出身的金曲歌后艾怡良擔任海選評審。圖：業者提供

ETtoday新聞雲全新大型歌唱選秀節目《聲林之王》，8月6日將在松菸誠品表演廳，舉辦戶外大型海選，即日起開放報名。由金曲獎評審團主席陳子鴻老師、金曲歌后艾怡良和全能音樂人宋念宇擔綱海選評審，希望能評選出具潛質有爆發力的全新歌手，為台灣演藝圈這片歌唱森林，添增新的聲音與能量。

台灣史上全新型態、規模最大的音樂選秀節目「聲林之王」，邀請同為星光大道出身的金曲歌王蕭敬騰、迷幻王子林宥嘉擔任節目導師，備受各界重視與期待，公布海選報名資訊勢必造成全國轟動。海選日期訂於8/6(一)，地點為松菸誠品B2中庭(台北市信義區菸廠路88號)，即日起開放報名，只要在年齡30歲以下、不限性別、職業及國籍，歡迎所有愛唱歌的人參賽，將個人簡歷和資料，Email至kotf2018@gmail.com，詳細報名內容請洽專線：（02）6639-9888 分機204、214 及Facebook聲林之王官方粉絲團。

曾擔任金曲獎評審團主席的陳子鴻老師說：「這兩年我一直積極在尋找值得培養的新人，希望透過這個節目，可以找到真正有實力與個人風格的未來之星。」宋念宇也表示：「在台灣很少有機會有這樣的舞台，期待透過海選發現新的聲音與音樂，他不一定要很會飆高音，但可能情感豐沛，希望在不設限中可以發現意想不到的驚喜。」

金曲歌后艾怡良說：「我也是選秀出身，當時我所會的都在比賽中展現出來，現在所擁有的卻是在當時過程中學來的。希望這次能夠聽到最了解、最動人能敘述故事的好聲音。」

《聲林之王》歌唱選秀節目籌備已長達半年，呈現型態將耳目一新，除了找來年輕、有創意的製作團隊打造全新賽制，製作團隊更與蕭敬騰、林宥嘉兩位導師經紀人密集開會討論節目內容，蕭敬騰經紀人林有慧（Summer）為節目更動用人脈邀請許多讓人驚喜不已的隱藏版大咖來賓，製作人忍不住笑說：「拜託給你掛製作人」。

節目從年初不斷大量覓尋年輕、有潛質的參賽選手，目前報名人數已達千人，平均年齡只有20歲，此外參賽選手各個大有來頭，包括：李佳薇的妹妹李佳歡、梁文音的表妹等，還有許多知名阿卡貝拉團員，像是藍色警報、尋人啟事人聲樂團等，還吸引全球各地歌唱好手報名參加，其中最引人矚目的是年僅12歲，泰國唱片公司年紀最小的天才歌手GailSophicha，年紀輕輕網路影音累積上億點擊率。此外，也是選秀節目出身，並入圍金曲獎最佳新人的鐵肺唱將李佳薇對於妹妹報名參賽也說：「得知妹妹報名，並不阻止妹妹，樂觀其成。」

海選當天增加最佳造型獎，鼓勵參賽者可以針對合乎自己的個性和表演做服裝造型，為演出加分。《聲林之王》舉辦戶外實體大型海選，提供機會讓更多對舞台有夢想的年輕人可以圓夢，喜歡唱歌的朋友們千萬不要錯過，也歡迎大家推薦身旁有實力的歌唱人選快來報名參加，一展才藝。

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