帶長者活得健康 造橋推廣肌力運動與健康飲食

2018年07月23日 16:52 中時 何冠嫻

龍昇社區中最年長的91歲阿嬤（中）平時和其他人一起運動完後，還會再到菜園裡種菜。造橋鄉長黃純德（左）與縣長夫人蔡麗卿（右）十分讚賞阿嬤的活動力（何冠嫻攝）

苗栗縣造橋衛生所為響應國民健康署推動的老人健康運動，帶著社區內的長者們一起運動。23日造橋鄉長黃純德與縣長夫人黃麗卿等人，到龍昇活動中心參與「長者肌力運動暨健康飲食成果展」，跟著社區長者們活動筋骨，提升體適能認知與重視，一起活得健康。

造橋衛生所結合育達科技大學休閒運動管理系、龍昇村辦公室、社區發展協會，一起推動老人健康體能運動。計畫實施前，先檢測長者們的肌肉體適能等，經集體運動後，再次測驗發現，長者們的上肢肌力、柔軟度、動態平衡、敏捷力等有明顯進步，衛生所強調，運動確實有助於長者健康。

衛生局秘書莊素玲表示，今年5月至今已進行16次的運動指導，其中年齡最長的91歲阿嬤表示，運動後腳較不會麻也不會抽筋，在家也會邊看電視邊做運動。造橋鄉長黃純德說，造橋龍昇湖的環湖步道也十分適合運動散步，對長者的膝蓋有益，又有美景享受，是非常好的運動地點。

此外，造橋衛生所提供健康飲食的認知DIY活動，結合造橋盛產的「南瓜」，提供長者們在地的健康美食，並讓他們深入了解如何吃的健康且活得健康，盼能讓更多長者走出家門一起運動，預防且延緩失能失智。

(中時 )