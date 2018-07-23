北區東成三街大樓側溝積水 初步調查早期木模板卡油垢堵塞

台中市北區東成三街大樓側溝積水，初步調查為早期木模板卡油垢堵塞，水利局派員清除。（陳世宗翻攝）

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台中部分地區22日出現短時強驟雨，北區東成三街296號大樓發生嚴重積水。台中市政府水利局指出，經初步調查，疑似上游食品工廠排放油汙至側溝，並與98年施工的工程模板結合成塊狀導致側溝回堵積水，已清除完畢並恢復排水順暢。

水利局長周廷彰說，將儘速調查受積水影響住戶，依規先發放急難救助金，同時也將稽查該工廠排放水油脂含量是否超標，若違規屬實，依法可處6萬以上600萬以下罰鍰。

市府表示，這棟大樓因22日短時強降雨積水，雨量站測得時雨量高達54mm，已超過中央氣象局定義大雨標準。統計至目前為止，共造成3戶店面、3家工廠、1輛汽車有災損情形；主因疑為側溝有早期模板與油汙結合成塊狀，堵塞一半的排水空間導致雨水回堵，已派員清除完畢，恢復排水順暢。

周廷彰說，民國97、98年前側溝工程的頂模多採傳統木模板，容易受流水、油汙等成份侵蝕脫落；因頂模在工法上無法拆除，後來建築界改採金屬烤漆浪板代替，優點是不易侵蝕脫落。經查案發現場，造成流水斷面堵塞的物體是木製板模加油垢，油垢來源疑似來自上游的食品工廠不當排放，23日前往稽查排放水油脂含量是否超標，若確有違規事實，依法可處6萬以上600萬以下罰鍰。

水利局強調，對於相關受災民眾，北區區公所已請里長、里幹事進行受災戶調查，若積水超過50公分以上者，將依規先核發急難救助金，其他民眾權益也會全力協助保障。

(中時 )

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