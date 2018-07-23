戀上800億富豪被轟慘 清純女星刪光IG謝罪

2018年07月23日 17:02 中時電子報 吳品瑤

模特兒出身、長相清純可人的日本新生代紅星剛力彩芽，25歲的她剛解除禁愛令，就被拍到跟身家800多億台幣、知名購物網站社長前澤友作秘戀，男方除了財力驚人之外，跟職棒名將達比修前妻紗榮子高調交往的舊情也為人所熟知，如今改戀小17歲的剛力彩芽，仍不改高調炫富路線，也讓這段才發展3個月的戀情備受批評，強大壓力逼得女方出面善後，表示將刪光過去IG所有貼文以表謝罪自新。

25歲清純系女星剛力彩芽認戀大17歲社長前澤友作，才交往3個月的兩人打得火熱，各自在社群網站上貼出「愛的足跡」，兩人搭私人飛機遠赴俄羅斯，在VIP席上觀賞世足賽事，女方也貼出穿著本屆世足賽限定T恤的照片，笑得合不攏嘴，沒多久男方也貼出姿勢、背景差不多的照片，還透露是當天來回，被猜測是搭乘私人專機來了趟相當豪奢的約會。

而這段富貴戀情讓外界對剛力彩芽普遍產生了不好的觀感，連圈內大老都看不下去，曾公開表示自己是剛力彩芽粉絲的大前輩明石家秋刀魚，最近就在電台節目中說出「哪個女人搭專機不會淪陷？」，明顯是在酸剛力彩芽，而諧星組合「99」成員岡村隆史也曾給出慎重批評，認為她應該第一優先考慮粉絲的感受，眾多評論都在指向剛力彩芽清純形象因這段戀情而崩壞。

眼見對於自己戀情的負評排山倒海而來，剛力彩芽昨天突然在IG貼出長文，受先對於自己讓關心她的人感到擔心一事道歉，並感謝各界給她的批評指教，同時坦言近來對於自己的演員生涯產生危機感，承諾將自我要求加強演技實力，也會提升自己的內在。

同時她難得提到男友前澤友作，表示在很多方面都覺得自己跟不上男方，也說男友有很多值得她學習的地方，坦言如眾人所想像的「時常覺得自己跟他處於完全不同的世界」，但也珍惜跟男友在一起後，才體驗、認識到的人事物，會加以吸收並成長，今後仍會以讓粉絲展開笑顏為目標努力，言下之意等同宣布將跟前澤友作愛相隨到底，然為平息紛亂，將刪除以往IG的所有貼文，象徵以全新的剛力彩芽重新出發。

(中時電子報)