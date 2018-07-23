陳芳語8歲起存錢捐款 受紀言愷感召返台助公益

陳芳語返台助陣公益演唱會。（天晴娛樂提供）

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陳芳語返台助陣公益演唱會。（天晴娛樂提供）

為失依兒籌募就學基金的「幸福好學聲久明診所公益演唱會」將於28日開唱，長年為忠義基金會擔任代言人的JR紀言愷登高一呼，邀新生代藝人，包括陳零九、奕帆、孫其君、李維維、陳彥名等一同獻愛，此外，邱鋒澤也將獲甫自創造101爆紅返台的陳芳語助陣，演唱會星光熠熠。

陳芳語日前在最後關頭不計任何代價、甚至連海報都來不及露出，一確定時間允許，就立刻同意出席；她一直以來對公益活動相當支持，覺得非常有意義，返台後全台走透透演出，不僅跑遍新竹、花蓮、台南等地，更參加飢餓三十公益活動，除了籌備全新的音樂作品外，最近一次演出則獻給「幸福好學聲久明診所公益演唱會」，她表示自己從小在父親的教育薰陶下，8歲起就和同學集資存錢、固定捐款，因從小父親就告訴她，自己非常幸運，有乾淨的水喝、有能力吃飽，要懂得珍惜自己是個幸運的孩子。

她成為藝人後，只要公益邀約都表達高度協助意願，回到台灣後不僅立刻參加飢餓三十活動，同時間也著手準備28日的忠義基金會演唱會表演。演出當天，陳芳語將獻唱多首成名曲外，還會捐出貼身小禮物做為義賣品，放在忠義基金會的網站上競標，讓當天無法到場的歌迷透過網站獻愛。

(中時 )

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