僅因「你麥擱走」怒砍對方4刀 惡男遭判刑5年2月

周男與任男發生行車糾紛，周男拿出西瓜刀朝對方連砍4刀，刀刀斃命。士林地院審結，依殺人未遂罪判決有期徒刑5年2月，仍可上訴。(示意圖/達志影像)

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中時

北市男子周君輝因行車糾紛，與任姓男子在中坡北路、永吉路口停車互嗆，周從車上拿出西瓜刀、球棒，第一波攻擊時，任抓著周妻擋在中間並未受傷，周開車載妻子送醫前，任嗆「你麥擱走！」周盛怒之下連砍4刀，刀刀斃命，深度最深達18公分，任送醫前已經休克，經急救倖免於死。士林地院審結，依殺人未遂罪判決有期徒刑5年2月，仍可上訴。

45歲周姓男子去年6月13日10時與妻子駕車行經中坡南路，遭到61歲任姓男子逼車，害他閃躲到另外一個車道，行至永吉路口，周下車理論「你這樣開車很危險！」但反遭嗆「哪裡危險！」兩人隨即動手互毆。

從事當鋪業的周男，從賓士車上拿出一把39公分的西瓜刀和球棒，周妻也跟著下車勸架，未料，任竟把周妻推向前，害她被先生的西瓜刀砍傷腿部，任則左右閃躲並未受傷，當周驚覺砍錯人，要開車將妻子送醫救治，又聽到嗆聲「你麥走！」周更加怒火中燒，持刀連砍4刀，導致肋骨、背部、大腿受傷，其中左胸肋骨遭砍斷，大量出血，送醫前已經呈現昏迷狀態。

周曾擔任警友會副站長，事後雖然與被害人和解，賠償130萬，被害人遞狀表示，認為周並沒有要殺他的犯意，具狀撤回告訴。但合議庭勘驗監視器畫面，認為周行凶時，揮刀都是從上而下，若猛力揮砍，一但被害人中刀，會導致大量出血危及生命，認定周當時具有殺人的犯意，並以殺人未遂罪判刑5年2月。

(中時 )

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