陳師孟拋特赦阿扁好時機 「我不會讓你們失望」

監察委為陳師孟。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報

監察委員陳師孟今（23）日表示，他不贊成總統蔡英文現階段特赦前總統陳水扁，應等監察權行使，查明真相，將違法濫權的司法官彈劾後，才是特赦的最好時機，也較符合轉型正義。

「全國扁聯會」今日上午到監察院門口為陳水扁申冤，扁聯會總顧問、高雄市議員鄭新助等人向值日監委陳師孟遞陳情書。

根據中央社報導，陳師孟被問到是否呼籲蔡總統特赦陳水扁時表示，他不認為蔡總統現階段要非常急迫做出特赦，因為特赦是把所有真相掃到地毯下，不再追究真相、加害人要負什麼責任、受害人能得到什麼平反或補償等，這時候受害人得到特赦，外界會說這是特權，是綠營的官官相護。

陳師孟說，他的想法是先把案子真相搞清楚，若有加害者，有不法的法官，先彈劾這些司法官，等彈劾案通過，這時候有真相、加害人受到懲罰、受害人得到平反，恢復到無罪推定狀態，這時候蔡總統再做特赦，比較符合所謂的轉型正義。「透過監察權行使，再做特赦，是比較好的方式」，這也是他進到監察院的目的。

陳師孟表示，他不認為再審是很好的作法，再審好像受害者跟政府做了一場不公平的比賽，受害者比輸了，政府說那不算，再比一場，他說，如果司法體系沒有除垢，「誰能保證是公平的審判？」

陳師孟說，釐清真相，讓當初處理扁案或扁朝政務官的司法官得到懲罰，就是蔡政府行使特赦的最好時機。

陳師孟對陳情人指出，他不是為阿扁一人，也不是阿扁的御用監委，替阿扁服務，他是希望台灣社會有公道、公平正義，「你們花這麼多時間和資源，我不會讓你們失望。」

另外，對於赦扁議題，國民黨發言人洪孟楷上午接受媒體訪問時表示，大家看到過去兩年多，「這個受刑人一直在外趴趴走，而且做非常多的政治動作，一再挑戰法治、踩法治底線」，相信全台灣2300萬人都是沒有辦法接受。

(中時電子報)

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