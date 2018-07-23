彰化縣第1所國中小合併 原斗國民中小學揭牌

2018年07月23日 17:25 中時 鐘武達

彰化縣政府「頂尖學校試辦計畫」成立全縣第1所由國中與小學合併的「原斗國民中小學」23日正式揭牌，副縣長林明裕期許原斗國民中小學的開辦，可以讓偏鄉資源薄弱的學校以積極性的差異化平等，提供弱勢孩子更好的教育品質。

二林鎮原斗地區人口嚴重外流，當地原斗國中學生只剩3班75人是全縣最迷你，緊鄰的原斗國小也僅有6班102人，兩校一直以來都有廢校的傳聞，但在地方積極奔走並經縣府邀集專家評估後，決定透過整合資源與實驗教育方式合併成「原斗國民中小學」。

林明裕表示，原斗國中小籌備過程，縣府就已補助兩校大門整修及周邊圍牆與改善通學步道，不但提供學童優質的學習環境，更聯繫國中小的情感，近期還會補助光纖網路、智慧教室與社區共讀站等。

校長王心怡表示，原斗國中小將針對不同年齡、特質、身心發展的孩子，提供個別的教育任務，國小以閱讀理解及國際教育為發展重點 ；國中則重視學生人格養成與問題解決能力，訓練學生實驗觀察、學習歷程記錄。此外也期許每個學生都是資訊高手，能製作多媒體影片、電腦繪圖與建置網路平台。

家長會長陳松烈肯定原斗國中小深耕在地課程，更希望學生畢業前都要熟知在地莿仔埤圳、源成農場的文史及原斗地區葡萄、火龍果產業發展，並以團隊合作完成微電影創作，期待師生們主動積極持續努力，打造原斗地區在地領導人育成希望中心。

(中時 )