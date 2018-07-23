萊特姊弟送愛弱勢孩童 生子計劃「順其自然」

萊特姊弟今出席公益活動。（紅心字會提供）

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萊特姊弟今出席公益活動。（紅心字會提供）
萊特姊弟今出席公益活動。（紅心字會提供）

「萊特姊弟」今出席紅心字會30週年活動，化身為愛的攝影師，幫弱勢家庭孩童裝扮造型拍攝親子照； 喜歡小朋友的姊姊Catharine表示：「我其實常當我哥哥姐姐的孩子們的保母，因為實在覺得太可愛了，我本身就蠻喜歡小孩的，妙招是在合理範圍內帶他們去吃他們喜歡的東西，或者說故事給他們聽，越離奇或夢幻越好！」問已婚的她會想要自己生一個小孩嗎？她笑回：」順其自然啦！不過今年以完成接下來的新專輯為主，生小孩計畫可能要看明年。」

萊特姊弟從小受家人耳濡目染，姊姊Catharine九歲就曾當小小志工熱衷做公益透過音樂幫助他人，她小時候就和媽媽一起當志工，「我那時第一次看到那麼多身體有障礙的小孩們在一起，還看到一些比我年紀大的孩子，說實在我那一天不是那麼舒服，覺得很難過，第一次心情覺得極度複雜，想哭又想要做點事幫助他們，但又覺得無能為力，因此現在有能力可以幫助別人，我們都很樂意參與公益活動」。

姊弟倆常出力幫助弱勢族群，Catharine在美國讀大學時，曾到北京大學當交換學生，也因此有機會到北京偏鄉中學去參觀，她對著那些學生們唱歌，「就看見孩子們的眼睛亮了起來，他們聽完就一直要我多唱，不希望我離開 ，這是我第一次發現唱歌可以帶給人那麼多快樂」，弟弟James則是固定在育幼院當客服小老師及無酬志工，教小朋友勞作課教美勞。

(中時 )

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