工藝中心暑假舉辦「藝起追風趣」舉辦鐵馬族及父親節活動

▲工藝中心「藝起追風趣」，提供鐵馬族中繼休憩環境，在文化園區打卡並可獲工坊禮券200元、藝珈琲及甜媽媽食材餐廳冰飲品兌換券。（楊樹煌攝）

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▲工藝中心藍染班讓學童們開心製作藍染DIY。（楊樹煌攝）
▲工藝中心有許多工藝工坊如，陶藝工坊等讓民眾享受玩陶之樂。（楊樹煌攝）

暑假是大家想到戶外活動的季節，台灣工藝文化園區特別利用暑假舉辦「藝起追風趣」鐵馬族限定活動，讓大家前往工藝中心感受自在漫活的遊憩空間，工藝園區為慶祝父親節，並以回饋的心，推出「父親節」優惠活動，讓民眾在佳節與父親一起享受愉悅的互動時光。

工藝中心主任許耿修表示，園區除在工藝文化館的「工藝揚星新秀創作展」及地方工藝館的「竹韻奏鳴曲」 BAMBOO竹藝會員聯展外，8/1~8/15將推出父親節聯合館慶活動；兩館的 15個工坊商品並有全面或部分88折優惠、美食及住宿同樣享有優惠！

藝珈琲〝寵愛爸比〞還有雙重優惠，與父親同行買咖啡送雪糕1支、買咖啡飲料5折優惠；《知達工藝會館》住宿訂房（父子或父女）第2間只要加1,200元；《甜媽媽食材餐廳》用餐滿千送百元折價券。

另為讓愛騎自行車的朋友，路過有更優質的中繼休憩環境，在臨近中正路旁的工藝設計館設有補給飲水及提供打氣筒設備，讓騎自行車者在往埔里或日月潭的騎乘途中，可在園區稍做休息，補充體力與能量。

並在8/31前辦理「藝起追風趣」鐵馬族專屬活動，活動期間每日前20名騎鐵馬來園區休憩的成年民眾，在工藝文化園區FB按讚打卡後，即可在工藝設計館1樓服務台領取工坊禮券200元、藝珈琲及甜媽媽食材餐廳冰飲品兌換券，兌完為止。

此外，工藝文化園區自開園以來，除有多處草坪提供家庭休憩野餐外，亦有許多工藝工坊（陶藝、金工、漆藝、藍染、竹木藝、樹藝、紙飛機…等）提供多樣化適合親子互動的DIY及研習課程，歡迎大家前往享受一起動手做的美好時刻。

(中時 )

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