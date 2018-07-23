獨居九旬婦倒臥床邊 社工急通報員警及時救命

警方及消防隊員連破二道門後，將受傷的老婦送醫急救，挽回一命。〔警方提供〕

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中時

90歲的黃姓老婦獨居在北市萬華區公寓，平日都有北市立心慈善基金會社工每日探視，日前，社工發現老婦失聯，按門鈴也無回應，社工緊急報請轄區萬華分局莒光所員警協助查看，員警會同消防人員連破二道門進入屋內，發現老婦倒臥床邊奄奄一息，趕緊將老婦送醫急 救，挽回一命。

萬華分局莒光所員警是在日前接獲北市府財團法人立心慈善基金會曾姓社工報案，表示其服務對象90歲黃姓老婦於約定聯繫時間沒有回應，到黃婦女住家按門鈴也無人回應，所以趕緊請求員警協助查看。

據警方了解，曾姓社工員每週一至週五都會到黃女家中探訪。但本月18日卻遲遲無法聯繫上黃婦，也連絡不上黃婦家屬，深怕其因獨居發生意外。

莒光所董姓員警據報立即趕往，並協請消防隊及鄰長至現場協助破門，破門進入後發現黃婦房間竟然反鎖，因而再破第二道房門，結果發現黃婦倒臥床邊，意識不清且僅存微弱呼吸心跳，消防人員緊急將老婦送往北市立聯合醫院和平院區急診室急救。

黃姓老婦清醒後向警方表示，她在前一晚不慎跌倒後，全身無力起身，又無法對外尋求協助，幸虧社工積極尋求協助及警方的即刻救援，成功在鬼門關前將黃女搶救回來。

警方呼籲，因萬華區內獨居長者較多，警方除要求同仁平時對勤區內獨居長者多加關懷外，也希望居民能多加關心住家附近獨居長者。

(中時 )

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