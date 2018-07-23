藉口「幫妳克服恐男症」性侵得逞 色男遭判刑

2018年07月23日 17:32 中時 陳淑芬

王姓男子在106年4月間凌晨與1名女子等多名友人在麵攤吃消夜，再去夜店喝酒，王男陪女子返家進門後，趁女子不勝酒力非禮撫摸，女以有「恐男症」拒絕，王男竟說：「要幫克服」；她再以「月經來」婉拒，王男又說：「月經來才安全」，她控告無力抗拒遭性侵。台中地院依強制性交罪判王男3年4月，全案仍可上訴。

判決書指出，王男在106年2、3月間因友人介紹而認識女子，王男在4月8日凌晨與女子等4人在麵攤吃消夜後，再到夜店飲酒，直到凌晨4時許，王男要求陪女子搭UBER返家，下車又要求到超商吃東西，吃完東西又拉著女子要到她住處休息。

返回女子住處，女不勝酒力倒臥沙發，王男將她抱入房間床上非禮撫摸，女子撥開拒絕，王男變本加厲，女推開說：「我有恐男症」；王男竟說「沒關係」、「要幫克服」。女又說「月經來」真的不要；王男說：「月經來才安全」，還詢問「月經第幾天」。

女子指控，她不抵王男力氣而遭性侵，事後，覺得噁心、難過，她想到就不舒服，因發生在住處，讓她睡覺時都會出現畫面，影響睡眠。女子告訴友人遭「硬上」，並報警。

王男則否認強制性交，辯稱是兩情相悅，過程中女子並沒有表示不要，或撥開他的手，甚至中途女子電話響起，他還停下來，如果是性侵怎麼可能中途煞車，讓對方接聽電話，事後，女子還讓他載出門去牽機車。

法官以王男事後以LINE一再向女子道歉指稱，「我承認我的錯，喝醉酒太衝動對不起」等語，若是合意性交，何必如此，不採信王男說法。

(中時 )