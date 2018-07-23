聯合勸募一日捐活動 愛心大使林明禎共同響應

林明禎表示做公益已經是生活一部份，邀請更多朋友一同響應，幫助弱勢朋友。 圖／聯合勸募協會提供

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李宜秦
聯合勸募協會邀請林明禎擔任一日捐愛心大使。 圖／聯合勸募協會提供

聯合勸募協會今在凱達大飯店發起一日捐活動，邀請社會大眾捐出一日所得，為弱勢朋友工作一天，讓這天更有意義。聯合勸募今年為止已補助超過330個社福夥伴，幫助超過91萬個家庭、111萬名弱勢，金額超過2.6億元。

聯合勸募協會舉辦一日捐活動，除邀請愛心大使林明禎到場參與外，還邀請到樂山教養院、宜蘭竹林養護院、台灣雷特氏症病友關懷協會及小胖威利病友關懷協會的夥伴到場一起跳愛心加油打氣舞。

聯合勸募理事長陳永清表示，分配募款遠比募款來得困難，全台有上萬名弱勢等待協助，然而募得金額有限，因此聯合勸募落實嚴謹的審查稽核制度，透過4階段的把關，期望篩選出最急迫需要幫助的弱勢族群。

台中一間YMCA申請聯合勸募的資金，特別的是它不僅是教英文的機構，還會深入瞭解弱勢個案需求，並給予直接幫助。該間YMCA曾服務過一個單親家庭，因為家中母親做資源回收，導致家中環境凌亂不堪，小孩的願望竟只是「想全家人一起在餐桌上吃飯」。

該間YMCA因此介入該家庭，除教導孩子如何收納、整理外，也幫助母子修復親子關係。到後來孩子還主動分配家中成員職位，包括「廁所長」、「客廳長」等等，全家共同維持家中整潔，終於達成「想一起吃飯」的微薄願望。且透過社福協助，家庭內的每個人重拾信心，願意與社區其他人交流，也不再被閒言閒語。

另外蘭嶼居家關懷協會也申請聯合勸募基金，為長者提供送餐服務，蘭嶼共18村，該協會幫助了15村的老人，觸手極廣。南投天主教山地服務研究社的曾瑞琳修女，為了服務原民孩童而申請基金，如今她幫助許多孩童課輔、安親，讓這些隔代教養的孩子不會沒人照顧。

(中時 )

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