國際同志運動會8月開賽 我國將以「台灣隊」出賽

2018年07月23日 17:29 中時 李宜秦

巴黎國際同志運動會於今年8月舉行，將有超過90個國家、萬名以上的選手參賽，可貴的是主辦單位法國遵照我國完整意識，讓我國選手得以「台灣代表隊」名義出賽，今台灣運動發展協會記者會邀請到榮譽團長祁家威、前奧運國手「飛躍的羚羊」紀政、時代力量委員黃國昌與監察委員張武修出席記者會，到場祝福選手。

台灣同志運動發展協會以「Taiwan Comes Out！台灣站出來！」口號，以「台灣代表隊」名義前進巴黎參賽。同志運動會與奧運一樣是四年一次，參賽國有92的國家與地區、比賽場館近50個、選手上萬人、超過500場賽事，規模盛大。台灣隊由同志運動前輩祁家威擔任榮譽團長，將有25名選手出賽，參加直排輪、桌球、游泳等項目，其中三分之一已是國家隊級選手，實力堅強。

祁家威表示目前中共並非國際同運總會成員，下屆主辦方為香港，今年可能成為台灣近年唯一一次可以「台灣隊」名義出賽機會。他說過去從事同志運動40餘年來，也曾受中共打壓，這次能以台灣名義參賽，讓台灣走出國際，十分難得。

紀政表示此次同志運動會能以台灣名義參賽，得牌時還能升起國旗，對國人而言都是相當大的突破，反觀現在選手都只能以「中華台北」名義出賽，讓她很是心疼，目前她正在推動東京奧運正名公投，期望以同志運動會樹立典範，讓台灣走向國際。

黃國昌表示十分樂見此次能以「台灣隊」為名，出賽同志運動會，期望透過這次創舉，讓世界看見台灣在婚姻平權上的成就。張武修說到台灣成為主辦國法國唯一接見的亞洲國家，並受邀在高層及場合報格近年台灣同志人權狀況，可見國際對台的肯定，在台灣正名與婚姻平權上都是一大進步。

游泳選手游坤義表示，這次除了能以台灣名字出賽，同時也是一種出櫃，「標籤既然可以被污名化，我們也能賦予它更多不同色彩」。參賽選手與其他支持者齊聲高喊「台灣站出來！」台灣同志運動發展協會理事長楊智群說「政府現在做不到的事，同志願意勇敢嘗試」，強調希望透過此次出賽，為國人帶來更多認同與信心，也為政府未來決策帶來更多利基。

(中時 )