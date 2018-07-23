伊朗警告美別引爆戰爭之母 川普嗆將給超級苦頭

伊朗總統魯哈尼(右)警告美國不要再對伊朗施壓，否則會引發戰爭之母，而川普(左)反嗆沒人可恐嚇美國。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

伊朗總統哈桑．魯哈尼(Hassan Rouhani)在電視講話中，警告美國「不要加劇與伊朗的緊張局勢」，並表示「與伊朗開戰，將成為戰爭之母 (意指戰爭將綿延不絕) 」，川普則在推特上回擊稱「誰也別想恐嚇美國，否則後果將難以承受」。

半島電視台(aljazeera)報導，魯哈尼於週日透過國營電視台發表講話，重申美國不應阻止伊朗的原油出口到國際市場，不應封鎖伊朗，他表示「不要玩獅子的尾巴，否則必然會後悔…..與伊朗保持和平，將是國際和平之母；同理與伊朗的戰爭，將會成為所有戰爭之母。」

魯哈尼的對策可能是動用地緣地位的影響力，本月稍早魯哈尼暗示，如果美國確定2015年核子協議，伊朗可能會阻止區域石油的出口。這項建議提到戰略關鍵的荷莫茲海峽。魯哈尼說：「該地區的每個國家都能賣掉他們的石油，我們能坐視只有我們被封鎖嗎?不要忘記，我們在歷史上一直為大家確保了石油運輸的路線。」

荷莫茲海峽是波斯灣的出口，位在伊朗和阿曼之間，最窄處僅40公里，據美國能源部的報告，這條狹窄的戰略通道每天至少有1850萬桶石油通過此處。

在魯哈尼發表電視講話後不久，川普在自己的推特上嚴詞回擊，他全篇文章都用大寫，似乎表示口氣很強硬，內容寫道：「千萬不要再威脅美國，否則你將會遭遇歷史上很少有人能夠承受的後果。我們已不是過去那個容忍暴力與瘋狂言論的國家。請自重！」

美國國務卿龐佩奧在星期天也講類似的話，他在加州的雷根紀念圖書館抨擊伊朗政府「貪腐斂財、宗教領袖是虛偽聖人，整個伊朗政治如同黑手黨」，他所提的證據是伊朗最高領袖阿里．哈米尼(Ali Khamenei)自己坐擁950億美元的對沖基金。

這種吵架一般的唇槍舌戰，令人想起去年川普也曾與北韓的金正恩展開激烈的言辭交鋒，當時川普曾經說「(北韓)一但惹怒美國，將會見識世界都前所未見的怒火」，不過久後情勢峰迴路轉，緊張關係很快緩和，兩國領導人今年舉行了歷史性高峰會。

但是美國與伊朗能否也如此轉危為安呢? 退役的軍事情報官法蘭科納(Francona)認為，當年「怒火評論」並不像今次的伊朗推文那樣激烈，這樣的發展實在不容易看到轉寰空間，相當擔心往後的局勢要如何收拾。

(中時電子報)

文章來源：Do not play with lion's tail': Rouhani warns Trump

文章來源：Trump tweets explosive threat to Iran

更多全球時事，請看中時國際頻道
英機場試行手提行李斷層掃描　液… 南韓高溫破表 熱浪已造成10死

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。