伊朗警告美別引爆戰爭之母 川普嗆將給超級苦頭

2018年07月23日 17:55 中時電子報 江飛宇

伊朗總統哈桑．魯哈尼(Hassan Rouhani)在電視講話中，警告美國「不要加劇與伊朗的緊張局勢」，並表示「與伊朗開戰，將成為戰爭之母 (意指戰爭將綿延不絕) 」，川普則在推特上回擊稱「誰也別想恐嚇美國，否則後果將難以承受」。

半島電視台(aljazeera)報導，魯哈尼於週日透過國營電視台發表講話，重申美國不應阻止伊朗的原油出口到國際市場，不應封鎖伊朗，他表示「不要玩獅子的尾巴，否則必然會後悔…..與伊朗保持和平，將是國際和平之母；同理與伊朗的戰爭，將會成為所有戰爭之母。」

魯哈尼的對策可能是動用地緣地位的影響力，本月稍早魯哈尼暗示，如果美國確定2015年核子協議，伊朗可能會阻止區域石油的出口。這項建議提到戰略關鍵的荷莫茲海峽。魯哈尼說：「該地區的每個國家都能賣掉他們的石油，我們能坐視只有我們被封鎖嗎?不要忘記，我們在歷史上一直為大家確保了石油運輸的路線。」

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年7月23日

荷莫茲海峽是波斯灣的出口，位在伊朗和阿曼之間，最窄處僅40公里，據美國能源部的報告，這條狹窄的戰略通道每天至少有1850萬桶石油通過此處。

在魯哈尼發表電視講話後不久，川普在自己的推特上嚴詞回擊，他全篇文章都用大寫，似乎表示口氣很強硬，內容寫道：「千萬不要再威脅美國，否則你將會遭遇歷史上很少有人能夠承受的後果。我們已不是過去那個容忍暴力與瘋狂言論的國家。請自重！」

美國國務卿龐佩奧在星期天也講類似的話，他在加州的雷根紀念圖書館抨擊伊朗政府「貪腐斂財、宗教領袖是虛偽聖人，整個伊朗政治如同黑手黨」，他所提的證據是伊朗最高領袖阿里．哈米尼(Ali Khamenei)自己坐擁950億美元的對沖基金。

這種吵架一般的唇槍舌戰，令人想起去年川普也曾與北韓的金正恩展開激烈的言辭交鋒，當時川普曾經說「(北韓)一但惹怒美國，將會見識世界都前所未見的怒火」，不過久後情勢峰迴路轉，緊張關係很快緩和，兩國領導人今年舉行了歷史性高峰會。

但是美國與伊朗能否也如此轉危為安呢? 退役的軍事情報官法蘭科納(Francona)認為，當年「怒火評論」並不像今次的伊朗推文那樣激烈，這樣的發展實在不容易看到轉寰空間，相當擔心往後的局勢要如何收拾。

(中時電子報)