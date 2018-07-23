2018年07月23日 18:13 中時 陳淑娥

第一階段木質賽道整修工程將於年底完工。（陳淑娥攝）

自由車場整修年底完工 明年2月選手可進場

台中將舉辦2019東亞青運動會，自由車列為比賽項目之一，市府為打造良好的培育基地與進行賽場整修，第一階段木質賽道整修工程將於年底完工，明年2月完成認證後選手就能進場。

市長林佳龍23日下午在建設局長黃玉霖陪同下前往視察進度，議員楊典忠、王立任及張清照、尤碧鈴、顏莉敏服務處也派代表關切。

市長林佳龍表示，台中要舉辦2019東亞青運動會，比賽項目包括自由車，市府將舊場館進行整建，預算高達2億元，希望給台灣自由車選手有一個更好的訓練及比賽場地，更希望有主場優勢。

林佳龍說，台中有自由車產業的支持，有好的選手，過去亞運等金牌獎項也來自台中，推廣自由車佔有優勢，年底完工後提供好的場地，讓選手把獎牌留在台灣；也希望透過i-bike達標，讓台中成為有通勤、休閒及運動的自行車城市。

黃玉霖指出，自由車場整修包括賽道、頂棚及看台部分，目前賽道已完成車道結構施工並進場阻立，頂棚及看台也持續施工中，預計年底可完工，明年2月通過國際認證後，選手就可以進場練習。黃玉霖也建議，希望再爭取5000萬元，進行場內照明、賽板、內控等設施，打造更優質的自由車場。

(中時 )