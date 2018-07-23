韓國瑜LINE粉絲破14萬人 超越蔡英文直追柯P

國民黨高市長参選人韓國瑜，受到退休軍護人員熱烈歡迎。（本報系資料照片）

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韓國瑜LINE官方帳號粉絲人數22日正式超越蔡英文總統，成為僅次於柯P的藍綠政治人物第一人，且粉絲人數還持續成長，顯然，民眾不在乎他是否失言，對韓國瑜用又老又窮等辛辣言論強攻經濟議題，很有感。

隨著智慧手機普及，連銀髮族幾乎也人手一機，@LINE在今年選舉成為候選人重要宣傳利器，透過支持者社群人脈擴散宣傳，成為候選人與粉絲互動重要的管道。

韓國瑜@LINE官方帳號7月10日成立迄今2周，粉絲人數衝上14萬2515人，已超越蔡英文14萬1996人，僅次於柯文哲20萬9425粉絲人數，人氣指數紅不讓。

國民黨高雄市黨部表示，目前，藍綠參選人@LINE人數，新北市侯友宜11萬9877人、丁守中2萬0372人、陳其邁1萬4502人、林佳龍1萬7686人，顯見韓國瑜受民眾關注程度。

對於人氣指數扶遙直上，還直逼柯P，韓國瑜感謝所有的支持粉絲，支持他的競選理念：「藍綠放一邊、高雄擺中間，讓高雄政治歸零、經濟起跑、遊子回港、百業興旺！」

韓國瑜@LINE團隊是韓的女兒韓冰與一群年輕人共同策劃執行，從年輕人的角度近距離與韓國瑜互動，不論是嚴肅的政見觀點、幽默的影片剪輯、促銷當季農產品的示範食譜，清新風格，讓支持者看到韓國瑜最真實、幽默的一面，和韓國瑜@LINE在一起。

(中時 )

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