夜問打權》台獨為何刻意打美國牌誤導人民？

夜問打權主持人：黃智賢(右起)來賓：董智森、帥化民、李永萍、吳育昇、鄭師誠、胡文琦 （圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

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軍方說真相「台海防衛美不派兵」，打碎台獨美國牌夢？軍方務實「從未幻想美出兵」！台獨為何刻意打美國牌誤導人民？美不會為台而戰？台旅法、軍艦互泊、美台軍演…只為制陸？台灣人甘為美國利用？為美作犬馬？兩岸中國人手足相殘？台灣被美國當成煞車皮，用完就丟！台灣人該覺醒！美學者：美不再是可靠盟友！台面臨被當籌碼、拋棄風險！兩岸兵戎相見是民族悲劇，台獨夢還不醒？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

帥化民(前立法委員)

李永萍(前台北市副市長)

吳育昇(前立法委員)

鄭師誠(資深媒體人)

胡文琦(前國民黨文傳會副主委)

(中時電子報)

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