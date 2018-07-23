夜問打權》台獨為何刻意打美國牌誤導人民？

2018年07月23日 18:04 中時電子報 綜合報導

中油螺絲鬆了？澎湖中油漏油6.3萬公升！地下水汙染超標3.3倍，中油遭罰650萬元！主管竟隱匿超過1年不報？因「不敢驚擾上級」？1年5度扯謊？飄油味主管瞎扯更換管線、沼氣外洩？同僚護航：底板破洞很難發現！汙染面積0.8公頃=19座籃球場？拿民眾健康、安全做犧牲品？中油董事長赴澎湖致歉！竟說：老實人就是這樣，沒法處理也不討論！

中正紀念堂遭潑漆！風吹日曬一年，修復中正紀念堂！台獨潑漆2分鐘毀心血！潑漆2嫌卻只被各罰2千了事？獨青中正紀念堂潑漆，文化部：對轉型正義有急迫感！竟不譴責？文化部與獨青同陣線？

軍方說真相「台海防衛美不派兵」，打碎台獨美國牌夢？軍方務實「從未幻想美出兵」！台獨為何刻意打美國牌誤導人民？美不會為台而戰？台旅法、軍艦互泊、美台軍演…只為制陸？台灣人甘為美國利用？為美作犬馬？兩岸中國人手足相殘？台灣被美國當成煞車皮，用完就丟！台灣人該覺醒！美學者：美不再是可靠盟友！台面臨被當籌碼、拋棄風險！兩岸兵戎相見是民族悲劇，台獨夢還不醒？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

帥化民(前立法委員)

李永萍(前台北市副市長)

吳育昇(前立法委員)

鄭師誠(資深媒體人)

胡文琦(前國民黨文傳會副主委)

(中時電子報)